Charles' kroning bliver mere beskeden - og får egen emoji

Kong Charles planlægger at forkorte ruten til Westminster Abbey i forbindelse med sin kroning.

Dermed afkorter han den rute, hans mor tog i 1953.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den britiske konge sigter ifølge nyhedsbureauet mod en mere beskeden begivenhed, har det britiske kongehus oplyst søndag.

Kroningen finder sted 6. maj, men vil dog stadigvæk være spækket med tradition og kongelige regalier, herunder kronjuvelerne.

Et mere moderne input i form af en kongelig emoji er dog også en del af planerne. Ifølge AP skal den afspejle den første britiske kroning i de sociale mediers tid.

Kongen skal sammen med sin hustru, Camilla, der for nu bærer titlen dronningegemalinde, køre i en hestetrukket vogn gennem Londons gader.

Den er bygget til dronning Elizabeths 60-års jubilæum.

Der er ingen fare for, at parret hverken kommer til at fryse eller svede i det britiske majvejr. Vognen har nemlig både varme og airconditioning.

Turen har en længde på to kilometer, hvilket er en smule kortere end den nu afdøde dronnings tur.

Charles og hans hustru bliver formelt kronet ved en stor ceremoni i Londons Westminster Abbey. Her har kroninger af konger og dronninger fundet sted i størstedelen af de seneste 1000 år.

Snesevis af ledere fra hele verden ventes at deltage i kroningen.

Fra USA bliver det førstedame Jill Biden, der deltager i den britiske kong Charles' kroning.

Præsident Joe Biden orienterede kongen om beslutningen i et telefonopkald tirsdag. Det har Det Hvide Hus oplyst i en erklæring.

Traditionelt set har amerikanske præsidenter ikke deltaget i kroningen af den britiske monark.

Præsident Joe Biden deltog dog i begravelsen af Charles' mor, dronning Elizabeth, i september.

