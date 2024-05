Opdateret ChatGPT præsenteres som samtalepartner og lektiehjælp

Selskabet OpenAI, der står bag den populære chatrobot ChatGPT, har mandag fortalt, at det vil offentliggøre en ny model ved navn GPT-4o.

Den skal være i stand til at føre en realistisk samtale, ligesom den skal kunne interagere på tværs af tekst og visuelle indtryk.

Modellen har nye funktioner inden for lyd, som betyder, at brugere kan tale til robotten og få svar fra den uden forsinkelser. Det vil også betyde, at man kan afbryde ChatGPT, mens den taler.

Begge dele har udviklerne ellers i længere tid haft svært ved at få til at lykkes, lød det fra OpenAI ved en livestreamet begivenhed om den nye model.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det føles som AI (kunstig intelligens, red.) fra film. Det har aldrig før føltes naturligt for mig at tale til en computer: Det gør det nu, skriver den administrerende direktør for OpenAI, Sam Altman, i et blogopslag.

OpenAI, der har en storinvestor i Microsoft, møder stor konkurrence på markedet, og selskabet er under pres for at udvide dets brugerbase for ChatGPT, skriver Reuters.

GPT-4o bliver den seneste model af den teknologi, der bruges i ChatGPT - det kan forstås som en slags motor.

Til mandagens livestreamede begivenhed om GPT-4o demonstrerede udviklere i OpenAI chatrobottens nye funktioner.

Eksempelvis brugte ChatGPT modellens visuelle kompetencer og dens stemme til at hjælpe en af selskabets medarbejdere med at løse en matematisk ligning på et stykke papir.

I en anden demonstration blev modellen brugt til at oversætte fra et sprog til et andet i realtid.

En af udviklerne sagde til chatbotten, at vedkommende var i godt humør, fordi han kunne vise, "hvor brugbar og fantastisk du (ChatGPT, red.) er",

Artiklen fortsætter under annoncen

- Stop! Du får mig til at rødme!, lød svaret fra modellen.

Efter arrangementet skrev Sam Altman et kortfattet opslag på det sociale medie X med teksten "Her".

Ifølge Reuters er dette en henvisning til filmen med navnet "Her" fra 2013, hvor en mand bliver forelsket i sin AI-assistent, som skuespillerinden Scarlett Johansson lægger stemme til.

Teknologichefen i OpenAI, Mira Murati, sagde mandag, at den nye model kommer til at være gratis, fordi den er billigere i drift end tidligere versioner.

Den vil blive tilgængelig i løbet af de næste par uger, siger selskabet.

Det fremgår ikke, hvilke del af verden det gælder.

/ritzau/Reuters