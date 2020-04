Chef hos Gyldendal: Yahya Hassans død er en katastrofe

Forlagschef hos Gyldendal Simon Pasternak begræder, at digteren Yahya Hassan er død i en alder af kun 24 år.

Digteren Yahya Hassans død har allerede sendt chokbølger igennem det litterære Danmark.

Hos forlaget Gyldendal, som Yahya Hassan var tilknyttet, er forlagschef Simon Pasternak meget berørt af situationen.

Det fremgår af en pressemeddelelse, hvor Gyldendal bekræfter dødsfaldet, og hvor Simon Pasternak kalder Yahya Hassan den "lysende dreng med det enorme talent".

Simon Pasternak fortæller endvidere, at han har kendt Yahya Hassan, siden digteren var 16 år.

- Yahya Hassan blev 24 år. Fire og tyve år. Det er jo ingenting, det er en katastrofe. Jeg har kendt ham, siden han var 16 år, den her lysende dreng med det enorme talent, nerverne uden på tøjet, men med det store talents søvngængeragtige sikkerhed.

- Den her insisteren på at have sin egen stemme, forsvare sit territorium, finde sit eget sted – på trods af, hvad folk mente, siger Simon Pasternak i pressemeddelelsen.

Yahya Hassan brød igennem i 2013 med digtsamlingen "Yahya Hassan" udgivet på forlaget Gyldendal.

Bogen, der centrerede sig omkring Hassans egen opvækst i det vestlige Aarhus, blev en enorm succes.

Digteren retter i digtsamlingen en kritik af det muslimske miljø, hvilket skabte en del kontroverser.

Yahya Hassan måtte efterfølgende have politibeskyttelse, men i flere interview og oplæsninger fortsatte han sin kritik af indvandrermiljøer.

Den kritik fortsatte han med i 2019, hvor han udgav sin anden digtsamling, "Yahya Hassan 2".

- Yahya insisterede på ikke at bøje sig for nogen, han ville ikke være repræsentant for nogen eller spændes for nogens vogn.

- Han ville være sig selv og skrive de digte, han ville – med de enorme omkostninger, det havde. Nu er han død. Det er ikke til at bære, siger Simon Pasternak i pressemeddelelsen.

