Chefredaktør om 24syv-lukning: Det er en mediepolitisk tragedie

Radiostationen 24syv får ikke forlænget sin sendetilladelse, når den udløber i 2024.

Men chefredaktør Simon Andersen tror ikke på, at det bliver DAB-kanalens død.

- Besindige politikere vil selvfølgelig finde de penge, siger Simon Andersen.

Beslutningen om at lukke 24syv som DAB-kanal kom med medieforliget, der blev præsenteret lørdag.

Ifølge Simon Andersen er beslutningen en "mediepolitisk tragedie".

- Jeg synes, det er helt vanvittigt, at man ikke kan finde de meget få penge, der skal til for at holde os flydende og give os en chance for at vise, at vi kan blive en journalistisk og lyttermæssig succes, siger han.

I dag får radiokanalen et årligt tilskud på 60 millioner kroner og bliver drevet af Berlingske Media.

- Jeg forstår ikke, at regeringen ikke hylder mediepluralisme og har det som en fuldstændig integreret del af deres politik, at selvfølgelig skal der være et stærkt alternativ til DR, siger Simon Andersen.

- Desværre vil regeringen kun have et stort og svulmende DR, tilføjer han og henviser til, at partierne bag aftalen styrker DR med samlet 100 millioner kroner i aftaleperioden.

Flertallet bag medieforliget består af rød blok og Kristendemokraterne.

Chefredaktøren er dog ikke skræmt over de dystre udsigter for 24syv.

- Vi kæmper videre, og så håber jeg, at det lykkes. Kampen er ikke slut endnu, siger han.

24syvs DAB-sendetilladelse udløber 31. marts 2024. Radiokanalen har tidligere heddet Radio Loud, men skiftede siden navn. Det affødte en del kritik, fordi navnet lagde sig klods op ad det originale Radio 24syv.

Kanalen er ligeledes blevet kritiseret for ikke at være god nok til at tiltrække lyttere i målgruppen 15-32 år, som er dem, den skal fange.

Af medieforliget fremgår det derudover, at Danmark får et lydunivers i DR, der henvender sig til børn og unge på forskellige alderstrin. Det skal rumme lydbøger, nyheder og musikprogrammer.

Under præsentationen af forliget blev det omtalt som "børneradio".

/ritzau/