Chefredaktør på Ekstra Bladet stopper efter ni måneder

Asger Juhl stopper som journalistisk chefredaktør på Ekstra Bladet. Det sker med omgående virkning.

Det siger Juhl selv til Ekstra Bladet.

- Grunden, til at jeg stopper, er, at jeg aldrig rigtig fandt mig til rette på Ekstra Bladet. Journalistisk ledelse handler i høj grad om at finde den rigtige modus med medarbejderne.

- Her må jeg desværre erkende, at vi ikke fandt den balance, som, jeg mener, er afgørende for at kunne skabe den rigtige udvikling af Ekstra Bladets journalistisk, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Asger Juhl understreger over for mediet, at han ikke er blevet fyret. Beslutningen er helt hans egen, lyder det.

Asger Juhl kom til Ekstra Bladet fra "Den Uafhængige", som han var med til at stifte, i oktober sidste år.

Han har tidligere blandt andet været vært på Radio 24Syv.

Knud Brix, der er ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet, siger til Ekstra Bladet, at han er enig med Asger Juhl i, at sidstnævnte aldrig fandt sig ordentligt til rette.

Artiklen fortsætter under annoncen

Alligevel ærgrer det Knud Brix at sige farvel, siger han.

Hidtil har ledelsen på Ekstra Bladet bestået af Asger Juhl, Knud Brix samt administrerende chefredaktør Anders Borup Sørensen og kommerciel direktør Signe Skarequist.

Asger Juhls stilling vil ikke blive erstattet, lyder det fra Knud Brix. Han rykker i stedet for tættere på journalistikken sammen med Anders Borup Sørensen.

/ritzau/