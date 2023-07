Chefredaktør stopper på mediet Frihedsbrevet

Kristoffer Eriksen stopper som chefredaktør på netmediet Frihedsbrevet.

Det skriver han på det sociale medie Twitter.

Kristoffer Eriksen har valgt at opsige sin stilling, som han har haft siden december 2021. Han har sidste arbejdsdag den 31. august.

- Det betyder samtidig, at jeg ikke aner, hvad jeg skal nu, skriver han.

Kristoffer Eriksen, der også har arbejdet hos Radio24syv, Ekstra Bladet og DR, har været en del af Frihedsbrevet fra begyndelsen.

Frihedsbrevet blev lanceret i 2021.

- Det har været virkelig sjovt, spændende, hårdt og frem for alt lærerigt at være med til at bygge et medie op fra scratch, skriver Eriksen.

Han skriver, at Frihedsbrevet på to år har fået mere end 10.000 medlemmer.

- Jeg er helt vildt stolt over, hvor langt vi er kommet. Selv skal jeg videre. Jeg har på det seneste gået og glædet mig lidt for meget til at komme på sommerferie, og det går ikke, når man har min stilling.

Kristoffer Eriksen skriver samtidig, at hans efterfølger allerede er fundet.

Jeppe Findalen, der er redaktionschef på Frihedsbrevet, bliver ny chefredaktør.

Foruden Findalen består chefredaktionen også af Flemming Rose samt Mads Brügger, som er administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør.

Sidstnævnte skriver på Facebook efter meldingen:

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke betyder noget, at chefredaktør Kristoffer Eriksen forlader Frihedsbrevet ved udgangen af august. For selvfølgelig gør det det.

Mads Brügger skriver, at Kristoffer Eriksen har været en del af "den positive udvikling", mediet har gennemgået.

- Men jeg har stor respekt for, at man selv siger stop, hvis man er nået frem til, at tiden er inde til at prøve noget andet, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Kristoffer for den indsats, han har leveret, skriver Mads Brügger.

Han glæder sig samtidig til, at Jeppe Findalen overtager posten, da han er den "helt rigtige til at stå i spidsen for Frihedsbrevets dygtige journalister".

