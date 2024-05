Amerikansk multikunstner giver koncert i Danmark

Den amerikanske musiker Childish Gambino - også kendt under det borgerlige navn Donald Glover - giver koncert i Royal Arena i København 10. november i år.

Det oplyser koncertarrangøren All Things Live i en pressemeddelelse.

Koncerten i Danmark er en del af musikerens verdensturné "The New World Tour".

Donald Glover har lavet musik under aliasset Childish Gambino siden begyndelsen af 2010'erne.

Han er særligt kendt for hits som "Redbone" og "This is America".

Childish Gambino er også aktuel med albummet "Atavista", der netop er blevet udgivet, og har endnu et album er på vej.

Ifølge et opslag på X fra musikeren ventes albummet at udkomme til sommer og vil være det sidste fra Childish Gambino.

Udover at være musiker kan Donald Glover også kalde sig serieskaber og skuespiller.

Han har blandt andet modtaget priser - herunder Emmy og Golden Globe - for sit arbejde med tv-serien "Atlanta".

Også den amerikanske countrymusiker Morgan Wallen lægger senere på året vejen forbi Royal Arena.

Det oplyser koncertarrangøren Live Nation Danmark i en pressemeddelelse.

I forbindelse med sin "One Night At A Time"-turné giver Morgan Wallen koncert i København 1. september.

Countrymusikeren er blandt andet kendt for numrene "Last Night" og "Wasted". Derudover medvirker han også på rapperen Post Malones nummer "I Had Some Help".

Det er countrysangerens seneste album, "One Thing At A Time", der har inspireret til navnet til turnéen.

Albummet var nummer seks på listen over mest streamede album globalt på musiktjenesten Spotify i 2023 og har ligget øverst på hitlisten Billboard 200-listen i 19 sammenhængende uger.

/ritzau/