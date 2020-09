Chilensk klub rejser 1500 kilometer og opdager aflyst kamp

Chilensk klub rejste 1500 kilometer for at finde ud af, at en kamp var aflyst efter en positiv coronatest.

Det var langtfra en jublende lykkelig delegation fra fodboldklubben Deportes Antofagasta, der lørdag ankom til Santiago de Chile.

Her skulle Deportes Antofagasta have mødt chilenske Colo Colo i en ligakamp, men træner, hold og ledere hos det gæstende hold erfarede først en time inden kickoff, at kampen var afblæst.

Baggrunden var en positiv coronatest hos en ansat i Colo Colo fredag, men det fik gæsterne ikke noget at vide om, og den sene meddelelse kunne have sparret Deportes Antofagasta en rejse på omkring 1500 kilometer til hovedstaden for at spille en kamp, der altså ikke kunne gennemføres.

- Jeg er skuffet over, hvad der er sket. De lod os ikke komme ind i området, hvor omklædningsrummet ligger, og vi måtte vente i en halv time på en officiel besked.

- Det er ikke fair, at man rejser næsten 1500 kilometer, og først en time før kampen får besked på, at den er aflyst på grund af en positiv coronatest, som ikke engang tilhører en spiller, siger Victor Oyarzun, der er sportsdirektør i Deportes Antofagasta, ifølge Reuters.

Colo Colo oplyser i en meddelelse, at den positive test blev opdaget fredag i klubben, der havde været i Brasilien for at spille en kamp i Copa Libertadores.

Ifølge meddelelsen var der brug for yderligere undersøgelser, selv om alle spillere var testet negative.

Ifølge Reuters kræver Deportes Antofagasta, at Colo Colo bliver dømt som taber af kampen, mens kritikken af hele situationen også tog til på diverse sociale medier i Chile.

I meddelelsen beklagede Colo Colo for ulejligheden, som Deportes Antofagasta har lidt, men hovedstadsklubben slog fast, at man havde fulgt sundhedsprotokollen.

Colo Colo er Chiles mest succesfuld klub med 32 mesterskaber, men klubben ligger i den tunge ende af den bedste række i øjeblikket.

/ritzau/