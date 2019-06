Chiparmbånd - fra ankomst til afgang

* Gæster, der ankommer mellem lørdag og mandag, får et midlertidigt papirarmbånd på. Det skal veksles til det normale festivalarmbånd med chip inden mandag 1. juli klokken 8.

* Chiparmbåndet er personligt og må derfor ikke overdrages til andre.

* Chippen kan bruges i udvalgte boder med mad og drikkevarer rundt omkring på festivalen.

* For at bruge chippens funktioner skal festivalgæster hente app'en "RF Wallet" og registrere et betalingskort.

* Har man penge tilovers på app'en, når festivalen er slut, bliver beløbet automatisk sendt retur til betalingskortet.

