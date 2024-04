Christianitter spærrer af foran bunke med sten fra Pusher Street

Christianitter har lørdag eftermiddag lavet en afspærring foran en stor bunke af de brosten, der tidligere på dagen er blevet gravet op fra Pusher Street.

Der har været stor interesse hos dagens fremmødte for at tage sten med hjem, hvilket christianitterne også har opfordret til.

Men det er samtidig meningen, at stenene skal genbruges, når vejen igen brolægges, fortæller talsperson Mette Prag.

Derfor er der nu blevet spærret af.

- Gaden er historisk, og derfor er det jo en historisk souvenir at have ligesom et stykke af Berlinmuren.

- Men der er jo også en stor pointe i at få dem i gaden igen, blandet op med nogle andre sten, keramik og mosaikker. Den nye belægning skal være et billede på, hvad der kommer til at ske herfra, siger Mette Prag.

Ifølge christianitter er der i løbet af de få timer, efter at opgravningen begyndte klokken 10, blevet fjernet flere hundrede brosten.

Om det er for mange, vil Mette Prag ikke svare direkte på.

- Jeg ved det ikke. Jeg tror, det finder et naturligt leje. Jeg er ikke nervøs for det, men det er, derfor vi har spærret af.

- Vi har også snakket om at sætte nogle skilte op, siger hun.

Mette Prag tror dog ikke, at der vil være mange flere, der i de kommende timer eller hen over natten kommer forbi og vil have en sten med.

De fleste af stenene vejer nemlig omkring 17 kilo og er derfor ikke så lette at håndtere.

- De er smaddertunge. Det er jo ikke sådan en sten, man lige tager med sig i håndtasken, siger Mette Prag.

Spørgsmål: Men er det okay, at folk kommer forbi og tager en med hjem?

- Det er en historisk dag, og det er et historisk minde at få. Men det er også vigtigt, at vi får retableret gaden med nogle af de gamle sten.

Opgravningen af Pusher Street begyndte lørdag formiddag klokken 10, hvor en christianit gravede den første brosten fri.

Omkring klokken 13.30 var alle brostenene gravet op, og tilbage ligger det stykke af gaden, der er asfalteret.

Det skal graves op søndag.

Gaden lukkes og graves op for at komme den omfattende hashhandel på stedet til livs.

/ritzau/