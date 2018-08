Cirkus Arena håber på kompensation for elefanter

Nordens største cirkus spørger politikere om erstatning for penge, der er investeret i elefanter.

I weekenden tilbød Knuthenborg Safaripark at tage mod Cirkus Arenas tre elefanter, som cirkusset har besluttet at sende på pension efter sæsonen i 2018.

Det sker, efter en politiske aftale lægger op til, at vilde dyr som elefanter, søløver og zebraer skal være forbudt i cirkusteltet. Det skriver DR Sjælland.

Men Cirkus Arena har investeret flere millioner i elefanterne, og det bliver ikke en gratis omgang. Derfor er håbet at modtage en økonomisk kompensation fra Folketinget. Det fortæller turnéchefen i Cirkus Arena, Klaus Jochumsen.

- Man skal huske på, at vi har investeret rigtig mange millioner af kroner i anlæg til elefanterne, så vi kunne overholde de regler, som politikerne tidligere har lavet for, hvordan man må holde dyr i Danmark og i cirkus.

- Så er det jo ret og rimeligt, at når det er lovgiverne, der forbyder brugen af elefanter, at der så følger noget politisk kompensation, siger han til DR Sjælland.

Situationen, som cirkusset står overfor sammenligner han med sager, hvor regeringen inddrager jord i landbruget eller af folks huse, hvis der eksempelvis skal bygges veje.

Men hvorvidt det er muligt at give cirkusset kompensation, kommer an på det juridiske omkring aftalen, fortæller dyrevelfærdsordfører Karina Due (DF), der er medlem af Miljø- og Fødevareudvalget.

- Vi er der i processen, hvor der ikke er nogen tvivl om, at forbuddet mod de sidste vilde dyr i cirkus bliver ført igennem.

- Det, vi ikke har gjort endnu, er at sætte en slutdato. Det er fordi, det er utroligt vigtigt for os, at det bliver gjort på den rigtige måde, siger hun til Ritzau.

Som det er nu, er elefanterne Cirkus Arenas ejendom. Men et af spørgsmålene er netop, hvad der skal ske med elefanterne, når forbuddet træder i kraft.

- Hvis det er sådan, at vi ekspropriere elefanterne, således at de ikke længere er Cirkus Arenas elefanter, men bliver statens elefanter, skal vi yde en kompensation, ligesom hvis det er en ejendom, der eksproprieres, fordi vi skal have en motorvej, siger hun.

Fra cirkusset er tilbuddet fra Knuthenborg Safaripark taget godt imod af Klaus Jochumsen.

- Jeg kan se, det er et godt forslag, og nu sammenligner jeg med andre løsninger, der er kommet på banen, siger han til DR.

