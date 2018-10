Bob Dylan-konference trak internationale litteratureksperter til Odense

Fra ind- og udland strømmede Bob Dylan-eksperter til Syddansk Universitet i sidste uge til to dages konference om nobelpristagerens værk. Flere oplæg handlede om Dylans forhold til kirke og kristendom. Den bibelske tankeverden er i Dylans værk fra begyndelsen, siger konferencens arrangør, bogaktuelle Anne-Marie Mai

Studenterhuset i centrum af Odense er fyldt godt op denne formiddag. En livlig blanding af studerende med laptops og kaffekrus og litteraturprofessorer i tweed og lapper på albuerne fylder lokalerne. Repræsentanter fra Syddansk Universitet er også mødt talstærkt op blandt de cirka 100 tilmeldte.

”New Approaches to Bob Dylan”, som konferencen hedder, samler en række af de mest velanskrevne internationale forskere fra blandt andet Tyskland, England og USA. Hovedpersonen er der naturligvis ikke selv. Han er også på arbejde, altid på farten, som han er, og står samme aften på scenen i Tucson, Arizona, til den første koncert i en ny USA-turné. På storskærm toner optagelser af Dylan imidlertid frem i løbet af dagen, efterhånden som forskerne kommer igennem programmet.

På samme skærm deltager Horace Engdahl, der som medlem af Det Svenske Akademi var med til at tildele Dylan Nobelprisen, og Shakespeare-forskeren Stephen Greenblatt live i konferencen. Musik, billeder, ord og gestik: ”The circus is in town”, som Dylan synger på ”Desolation Row”. Han ville sikkert føle sig fint hjemme i den uprætentiøse ”setting” her i Odense med højt til loftet og kort mellem smilene. Dylan-forskere hygger sig tydeligvis sammen.

En del af konferencen er viet Dylans mellemværende med kristendommen. Forskerne diskuterer, hvordan Dylans tre plader fra de såkaldte gospelår i 1980’ernes begyndelse, hvor sangeren missionerede fra scenekanten og opfordrede publikum til at omvende sig til Jesus, forholder sig til hele værket. Fra debuten til i dag er Dylans sange fyldt med referencer til kristendommen, hvilket blandt andet har inspireret flere protestantiske kirkeretninger til såkaldte Dylan-gudstjenester, hvor sange fra hele karrieren inkorporeres i liturgien.

Det fortæller den tyske lektor Andreas Häger fra Åbo Akademi University, der har analyseret en række ”Dylan-messer” i Skandinavien og Nordamerika. Forskeren har ingen mening om messerne, men beretter om, at arrangørerne finder det inspirerende at forny gudstjenesten samtidig med, at rammerne og formen bibeholdes. Det gør noget ved kirkegængerne, hvis man indfletter en linje som ”Light Come Shining” i eksempelvis indgangsbønnen og samtidig tænder en masse lys i kirken. Gudstjenesten får krop gennem kreativ brug af Dylans ord (her fra sangen ”I Shall Be Released”), forstår man.

En anden forsker, professor Mark Hulsether fra University of Tennessee, er ekspert i protestantisk socialkritik og ved tilsyneladende alt om både den brede kirkehistorie og de finere nuancer mellem centrum-højre-evangelikale og de mere venstreorienterede socialkritikere i samme bevægelse. Alle danske journalister, der tror, at evangelikale elsker skydevåben og hader demokrater, skulle opsøge en mand som Mark Hulsether. Nuancerigdommen i mandens viden om amerikansk kristendom er overvældende, og han går til dagens emne, ”Four Levels of Religious Meaning in Bob Dylan’s Music and Why It Matters to Hear Them All”, med ildhu på sagens vegne.