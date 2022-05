En del af indtægterne fra salg af ikonisk guitar går til organisation, der arbejder for bedre mental sundhed.

Cobains guitar solgt for knap 32 millioner kroner på auktion

Den guitar, som Nirvana-frontmand Kurt Cobain spillede på i musikvideoen til kæmpehittet "Smells Like Teen Spirit", er blevet solgt på auktion.

Guitaren, der er en 1969 Fender Mustang, blev solgt for 4,5 millioner dollar - eller hvad der på dansk svarer til 31,6 millioner kroner.

På forhånd var den blevet vurderet til at have en værdi af 600.000 dollar. Det skriver musikmagasinet Billboard mandag.

Den glade køber er Jim Irsay, der er direktør for det amerikanske fodboldhold Indianapolis Colts.

- Jeg er begejstret over at kunne bevare og beskytte en del af amerikansk kultur, som ændrede den måde, vi ser på verden, siger Irsay i en udtalelse.

Cobains familie, der stod bag salget af guitaren, har lovet at donere en del af indtægten til Irsays organisation, der arbejder for at forbedre mental sundhed.

I et interview, som Kurt Cobain gav til magasinet Guitar World ved udgivelsen af albummet "Nevermind" i 1991, sagde han, at netop Fender Mustang-guitaren var hans favorit.

- De er billige og virkelig ineffektive, de lyder elendigt og er meget små, sagde han dengang.

Kurt Cobains guitar har i de seneste 12 år været udstillet på Seattles museum for popkultur. Den blev solgt på auktion på Hard Rock Cafe i New York.

Det er dog ikke den højeste pris, der er betalt for en guitar, der har tilhørt Cobain. I juni 2020 blev en anden guitar, som han havde brugt under optagelsen af tv-programmet "MTV Unplugged", solgt for seks millioner dollar. Det svarer i dag til knap 42 millioner kroner.

Ud over guitaren havde Cobain-familien sat flere andre genstande til salg. Blandt dem en tegning, Nirvana-frontmanden havde lavet af Michael Jackson, og et skateboard, som han havde tegnet Iron Maidens maskot, Eddie, på.

Kurt Cobain blev fundet død i et udhus ved sit hjem i Seattle i USA i april 1994. Han havde et skudsår i hovedet og havde desuden store mængder heroin i blodet. Han blev 27 år.

/ritzau/dpa