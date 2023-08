Colombianere tilbageholdt efter drab på ecuadoriansk præsidentkandidat

Seks colombianere er blevet tilbageholdt i forbindelse med drabet på den ecuadorianske præsidentkandidat Fernando Villavicencio.

Det oplyser politiet i Ecuador torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En syvende mistænkt, som døde af sine skader efter en skudveksling med politiet, var også colombianer. Ifølge regeringen i Ecuador blev han i juli arresteret i forbindelse med våbenrelaterede sager.

Regeringen tilføjer, at de tilbageholdte colombianere er medlemmer af kriminelle grupper.

Fernando Villavicencio blev skudt og dræbt ved et kampagnearrangement i Ecuadors hovedstad, Quito, onsdag lokal tid.

Videoer på sociale medier, der angiveligt er fra kampagnearrangementet, viser folk, der søger dækning, mens der kan høres skud.

Drabet fandt sted mindre end to uger før valgdagen.

Villavicencio har tidligere siddet i den ecuadorianske nationalforsamling. Han stod til at få 7,5 procent af stemmerne ved præsidentvalget, der afholdes 20. august.

Det betyder, at han lå nummer fem ud af i alt otte kandidater.

Valget til posten som landets præsident bliver afholdt 20. august som planlagt, lyder det fra Ecuadors præsident, Guillermo Lasso, ifølge Reuters.

Lasso har desuden erklæret tre dages landesorg og indført nationalt kriseberedskab i 60 dage. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Villavicencio, der er fra Chimborazo-regionen, er tidligere fagforeningsrepræsentant ved det statslige olieselskab Petroecuador og senere journalist.

Tirsdag havde han indgivet en anmeldelse til en anklager om en olievirksomhed, men der er ikke kommet flere detaljer frem om anmeldelsen.

Den nu afdøde præsidentkandidat var en ivrig kritiker af den tidligere præsident Rafael Correa. Det skaffede ham 18 måneders fængsel for ærekrænkelsen.

Han flygtede til et territorie for landets oprindelige befolkning og fik senere asyl i Peru.

Som lovgiver har Villavicencio fået kritik fra oppositionspolitikere for at have hindret en rigsretssag mod præsident Lasso.

