Corona aflyser dronningens sønderjyske fejring af Genforeningen

Dronning Margrethes rundtur i Sønderjylland til sommer skulle have været den helt store begivenhed.

Coronavirus og myndighedernes påbud om at undlade store forsamlinger medfører nu, at den officielle markering af 100-året for Danmarks genforening med Sønderjylland forlænges ind i november.

Desuden udvides markeringen med et program i sommeren 2021.

Det oplyser Det Sønderjyske Præsidium i en pressemeddelelse. Det er præsidiet, der står for den overordnede planlægning og organisering af Genforeningen.

Kongehusets deltagelse i markeringen skulle være foregået i dagene 9.-12. juli i år.

Her var det blandt andet planen, at dronningen og den kongelige familie skulle have besøgt området ad den samme rute som majestætens farfar, Christian X, fulgte 100 år tidligere.

Forlængelsen betyder, at markeringen altså ikke afsluttes i juli som hidtil planlagt, men i stedet i juni 2021 med kongelig rundtur i Sønderjylland.

Det aflyste besøg vil blive gennemført med Genforeningsdagen 15. juni 2021 som omdrejningspunkt.

- Markeringen af 100-året for Genforeningen er i høj grad en folkelig begivenhed, hvor mennesker mødes til foredrag, sangarrangementer og folkefester.

- Men i en tid, hvor vi alle bliver bedt om at holde afstand til hinanden, har det folkelige og festlige møde trange kår, siger præsidieformand Thomas Andresen i meddelelsen.

Han håber, at enkelte dele af programmet stadig vil kunne gennemføres frem mod sommeren, i takt med at myndighederne gradvist lemper deres retningslinjer.

- Men vi må også erkende, at rigtig mange aktører vil skulle aflyse eller udsætte deres arrangementer, siger Thomas Andresen.

