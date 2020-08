Coronakrisen koster op mod hver femte i Den Gamle By jobbet

40 ud af 187 ansatte på det aarhusianske museum Den Gamle By fyres, når ordningen for lønkompensation udløber.

Ordningen for lønkompensation har holdt hånden under de ansatte på museet Den Gamle By under coronakrisen, som har ramt besøgstallet.

Den står dog til at udløbe med udgangen af måneden, og det får nu museet til at varsle afskedigelse af op mod hver femte medarbejder.

40 ud af de 187 fastansatte medarbejdere kan være fortid, oplyser museet i en pressemeddelelse.

- Selv om vi har haft en god sommer, er der ingen tvivl om, at tidligere års besøgstal og indtægter er fortid. I hvert fald for en periode, hvis længde vi ikke kender.

- Vi må agere langsigtet. For nok er der hjælpepakke her i år. Men det er der næppe til næste år - eller derefter, siger museumsdirektør Thomas Bloch Ravn.

Han fortæller, at der i 2021 ventes en tilbagegang i besøgstallet og indtægterne på cirka 35 procent. Antallet af gæster ventes at falde til 340.000 fra 525.000 om året.

Thomas Bloch Ravn peger på, at der er forsøgt at iværksætte flere tiltag, som har skullet reducere museets omkostninger.

Blandt andet er cheferne gået ned i løn, ligesom alle vedligeholdelsesopgaver, der ikke er meget presserende, er blevet udskudt.

Det har dog ikke været nok, og Den Gamle By er derfor nødt til at skabe "økonomisk orden i eget hus".

- Jeg ved, at jeg taler på vegne af alle, der er involveret i denne proces, når jeg siger, at det virkelig er med tungt hjerte, at vi effektuerer denne runde med opsigelser.

- Jeg håber, at vi sammen kan skabe så god en proces som mulig, lyder det fra museumsdirektøren.

Afskedigelserne forhandles på plads i løbet af ugen og vil blive gennemført næste tirsdag.

I Den Gamle By kan gæsterne opleve den udvikling, som bybilledet har gennemgået siden midten af 1500-tallet.

Her er samlet 80 historiske huse fra 25 byer, der er indrettet efter forskellige tidsperioder i Danmarks historie.

