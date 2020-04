Coronakrisen rammer forlaget Lonely Planet

Rejsebøger fra Lonely Planet har været med generationer på eventyr. Nu rammer coronakrisen det berømte forlag.

Lonely Planet er i så store problemer, at det berømte forlag må skære voldsomt ned.

Forlaget, der mest er kendt for sine rejsebøger, som har været i rygsækken hos millioner af rejsende på eventyr i afsides egne af verden, er ramt af coronakrisen.

Så nu lukker Lonely Planet sit kontor i Melbourne i Australien, hvor det hele begyndte i 1973, og i London.

Fremover skal forlaget drives fra Dublin og Franklin i Tennessee, USA.

Desuden lukker forlaget sit månedsmagasin og en stribe andre udgivelser.

Rejsebøgerne og ordbøger bevares, men der kommer foreløbig ikke nye titler.

- Når vi er færdige med produktionen for 2020, lancerer vi ikke nye titler. Vi vil ikke længere trykke Lonely Planet-magasinet, sagde en talsmand for forlagets nuværende ejer, NC2 Media i Franklin, ifølge The Independent tidligere i april.

Lonely Planet blev etableret af Tony Wheeler i 1973. Sammen med sin kæreste skrev han en rejsebog om, hvordan man rejser godt og billigt i Asien.

Siden kom der flere bøger og mange forfattere, der skrev rejsebøger fra andre dele af verden.

Bøger, hvor rejsende, der ikke har mange penge, og som gerne rejser i områder væk fra charterturismen, kan få gode tips.

Det er gået så godt, at Lonely Planet sidder på 31,5 procent af det globale marked for rejsebøger.

Det var inden coronakrisen, for da landegrænser blev lukket, og fly blev langtidsparkeret verden over, ramte det også Lonely Planet.

Ingen køber rejsebøger, eller Lonely Planets app, når man sidder i sin sofa og ikke kan komme væk.

Tv-stationen ABC i Australien har talt med Tony Wheeler. Han har hørt fra ansatte på forlaget, at der har været et voksende pres for at bruge mere og mere teknologi til at opdatere rejsebøger.

Han venter, at det vil tage til nu.

- De hælder priser ind i en computer, som så siger, hvor der er hoteller og restauranter til den pris. Skriveprocessen bliver mere automatiseret.

Normalt har forfatterne til rejsebøgerne selv testet de billige hoteller og restauranter.

Wheeler er ude af Lonely Planet nu. Han solgte det i 2007 til BBC, der i 2013 solgte det til NC2 Media.

/ritzau/