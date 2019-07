The Cure fejrer jubilæum for hovedværket på Roskilde

The Cure har skabt musik i over 40 år, der har evnen til at samle alle aldersgrupper, mener P6-vært.

Snart har 188 musiknavne på Roskilde Festivals plakat alle været på scenen, og publikum kan pakke teltet sammen og begynde at gøre sig klar til at tage hjem.

Men før det hele er slut, indtager den britiske rockgruppe The Cure Orange Scene klokken 23 lørdag aften.

Det er sjette gang, at gruppen kommer forbi Roskilde Festival, hvor de første gang spillede i 1985.

I år kommer de for at fejre gruppens hitalbum "Disintegration", der fejede benene væk under millioner af lyttere i 1989 og nu fylder 30 år.

Albummet står i dag som gruppens hovedværk ifølge P6 Beats Camilla Jane Lea, der også selv skal til koncerten i aften iført massiv makeup og rød læbestift, som er stilen, når man går til The Cure-koncert.

- På en måde er de her koncerter lidt af et triumftog for dem. Pladeselskabet troede ikke på albummet og mente, det var kommercielt selvmord, men albummet blev kult. Det er også derfor, at den her tour er så vigtig.

- Det er et mørkt mesterværk, som ikke er blevet overgået siden. Det er sindssygt mørkt fra start til slut og handler om en verden, der falder fra hinanden og følelsen af at være alene, siger hun.

Camilla Jane Lea fortæller, at The Cure har en helt speciel fanskare, der har hængt i siden gruppens spæde start i 1976.

Og musikken rammer nogle elementer, som også appellerer til det unge publikum. Derfor har bandet kunnet holde sig på toppen i så lang tid, og Camilla Jane Lea er sikker på, der bliver proppet foran Orange Scene.

- Disintegration-albummet rammer også de unge, og derfor kan 20-årige høre det i dag, siger hun.

- Der er ikke noget, der lyder som The Cure. Mange kopierer dem eller bliver inspireret af dem, fordi deres univers er helt unikt.

- Der vil stå en masse voksne mennesker i aften som mig og tænke tilbage på ungdommen og livet, og alle de oplevelser vi havde. Når du er ramt af The Cure-oplevelsen, så slipper du den aldrig.

The Cure er kendt for at spille lange koncerter. Da de senest var forbi i 2012 nærmede koncerten sig de tre timer, og de har tidligere spillet tæt på fire timer.

/ritzau/