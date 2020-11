Cykelhold trækker suspenderet talent ud af skammekrogen

Quinn Simmons gjorde sig upopulær hos Trek-ledelsen med opslag på sociale medier. Nu er straffen afsonet.

Juniorverdensmester Quinn Simmons kan igen sætte sig i sadlen for cykelholdet Trek, når den nye sæson begynder efter nytår.

Amerikaneren blev tidligere på efteråret suspenderet af sit hold på ubestemt tid på grund af opslag på sociale medier, som holdet fandt "splittende, opildnende og skadelige".

Nu har det 19-årige talent imidlertid afsonet sin straf, mener ledelsen på storholdet, der blandt andre har Mads Pedersen, Niklas Eg og Alexander Kamp blandt rytterne.

Holdchef Luca Guercilena siger til cyclingnews.com, at man ikke vil foretage sig yderligere.

- Sagen er løst.

- Quinn vil være med i træningslejren og starte sæsonen som normalt, siger Guercilena.

Quinn Simmons blev juniorverdensmester i 2019 og skrev kort efter en to år lang kontrakt med Trek.

1. oktober valgte holdet dog at suspendere ham og trække ham ud af efterårets brostensklassikere, hvor han ellers var tiltænkt en plads på startlisten.

Rytterens brøde bestod i, at han havde brugt en emoji af en mørkebrun hånd, der vinker farvel.

Det skete som svar på et opslag fra en hollandsk cykeljournalist, der bad tilhængere af USA's præsident, Donald Trump, om at stoppe med at følge hende på Twitter.

Brug af den mørke emoji af en hvid person opfattes af mange som racistisk og er blevet beskrevet som "digital blackface".

Trek reagerede hurtigt og udstyrede den Trump-begejstrede teenager med en intern karantæne, der reelt afsluttede hans sæson.

Holdet understregede, at man ikke var ude på at fratage rytterne retten til at ytre sig.

- Men vi stiller folk til ansvar for deres ord og handlinger, lød det.

