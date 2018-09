Da Borges og familiens veje krydsede hinanden

I anledning af en Argentina-tur betænker klummeskribenten, hvor mange danske der gennem tiderne er rejst ud og har søgt lykken i andre lande – og taget deres kultur med sig

Min mor har fundet passet frem fra skuffen og rækker det til mig. Jeg ser på ham. Et menneske, jeg aldrig har set, men hvis korte liv alligevel på måder rækker ind i mit. Han er en smuk mand med høje tindinger og en flot pandehårsbue. På passet hedder han Pablo Gowertz Lund. Det er underskrevet på det argentinske konsulat i København i 1931. Han, der er min morfar, blev født i Buenos Aires i 1904, han døde i Danmark i 1948, min mor var fem et halvt år.

Min mor har været i gemmerne, fordi vi snakker om Argentina. De har vi gjort, siden min yngste besluttede, at han ville et år på udveksling dertil. Fra den dag, han traf beslutningen, har vi haft en helt særlig interesse, hver gang landet meldte sig i forskellige sammenhænge.

Hjemme igen trækker jeg ”Atlas” af den argentinske forfatter Jorge Luis Borges ud af reolen. Jeg har ikke læst i den i årevis. Jeg købte bogen som 23-årig, det var en vigtig bog for mig, måske den første bog, der fik mig til at se, at bogen kan være en kunstgenstand i sig selv på grund af den særlige poesi, der er i møderne mellem tekst og billede. Det er bevægende at gense og læse den, og på en sær måde føler jeg, at bogen dengang fortalte noget om mit liv, jeg først forstår nu.

På forsiden er der et fotografi af en gammel mands hånd, der berører nogle japanske skrifttegn. Det er Jorge Luis Borges’ hånd, fotograferet af hans livsledsager, den 37 år yngre María Kodama. Et par år før han døde, rejste de to verden rundt, han skrev, hun fotograferede, og ”Atlas” udgøres af disse møder mellem den ældre mands ord og den yngre kvindes billeder. Fotografiet på forsiden er fra 1984, hvor Borges besøger shinto-helligdommen i Izumo. Den 80-årige forfatter er næsten blind – alt han ser, er en hvidblå tåge. Men her er det hans højre hånd, der ser, hans fingre, der mærker de indhuggede tegn. Billedet indgår også i bogen som ledsager til den sidste tekst, der er gådefuld på den måde, som var kendetegnende for Borges.