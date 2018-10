Da den fineste guldalderkunst indtog Sorø

Et sjældent portræt af en dreng, en kostbar hvidmalet dør og nogle opulente guldrammer var noget af det, soranerne kunne opleve, da der var fernisering på udstillingen ”Guld og grønne skove” på Sorø Kunstmuseum forleden. Til stede var både kulturministeren og dem, der går på museum i sutsko

De måtte sidde helt ude i garderoben og hente ekstra stole for overhovedet at kunne være i foyeren på Sorø Kunstmuseum. Og det var også kun med nød og næppe, at kulturminister Mette Bock (LA) kunne presse sig ind i lokalet for de mange fremmødte, da hun ankom to minutter i fem fredag eftermiddag.

”Jeg tror aldrig, jeg har set så mange til en fernisering,” hviskede en kvinde på én af de bagerste rækker af museumsgæster.

”Selv til generalforsamlinger kommer der aldrig så mange. Det er helt enormt!”.

Anledningen til stormløbet på foyeren var åbningen af udstillingen ”Guld og grønne skove”, en vandreudstilling skabt af det nordsjællandske museum Ordrupgaards faste samling af dansk guldalderkunst. Samlingen er, i sit 100-års fødselsdagsår, blevet hjemløs på grund af et byggeprojekt og rejser derfor rundt i landet. I fredags landede den så i Sorø, hvor den blev præsenteret af Ordrupgaards direktør, Anne-Birgitte Fonsmark.

”Vi har været i Holstebro, Ribe, Randers og nu Sorø,” begyndte hun og gav så en introduktion til kunstsamleren og forsikringsmanden Vilhelm Hansen (1868-1936), der stiftede Ordrupgaard og indkøbte størstedelen af de 95 værker i samlingen.

Der er malerier af de allerstørste herhjemme; Vilhelm Hammershøi, C.W. Eckersberg, L.A. Ring blandt andre. Men der var også to værker, Vilhelm Hansen ikke selv købte, men som først kom til meget senere. Det ene, Hammershøis ”Hvide døre”, blev i 2017 indkøbt for 12 millioner kroner på den engelske auktion Sotheby’s efter i mange år at have opholdt sig i USA og været umulig at vriste løs af et familieeje.

Det andet, den fransk-danske impressionist Camille Pissarros ”Portræt af en dreng”, viser en sort dreng og har været meget omtalt på grund af motivet. Maleriet, som Ordrupgaard købte for et ukendt beløb tidligere i år, var indtil i fredags aldrig vist frem for offentligheden.

Kulturministeren brugte sin tid på talerstolen til at fremhæve det demokratiske i, at én af landets fineste samlinger af guldalderkunst på denne måde rejser rundt i landet.

”Værkerne skal ud og møde folket, alle skal have adgang til kunsten. Jeg bruger selv meget tid på at tage rundt i landet og kører op mod 90.000 kilometer om året og besøger mange kulturinstitutioner. De er alle båret af engagerede lokale som jer,” sagde hun og fortalte så lidt om regeringens nye initiativ med at sende 4.-klasser på busture for at opleve kultur i hele landet.

Da Mette Bock var færdig, erklærede hun udstillingen for åben og gik selv forrest ad trappen til lokalerne ovenpå.