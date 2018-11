Da geværerne blev stille, sitrede kulturen

Første Verdenskrigs grusomhed betød, at en hel generation af kunstnere viskede tavlen ren og tænkte nyt. Nye kunstretninger opstod, og brillante værker tog form. Kom med ind i kunstens verden, som den så ud efter Den Store Krig

Man siger, at Den Store Krig 1914-1918 forandrede alt, og denne bevægelse, væk fra den gamle og frem mod en ny verden, var på mange måder drevet af kunstnerne.

I årene efter Første Verdenskrig klippede kvinderne sig korthårede, litteraturen boomede, malerkunsten blev genfødt, og i byernes natteliv blev trøstesløshed forvandlet til vildskab i dans og musik. De brølende 20’ere var begyndt!

Henrik Jensen, historiker og forfatter til ”Krigen 1914-1918 og hvordan den forandrede verden”, samt Martin Zerlang, litteraturhistoriker og professor ved institut for kunst- og kulturvidenskab på Københavns Universitet samt forfatter til bogen ”1914”, dykker her ned i denne sitrende tid og giver eksempler på, hvordan krigen satte sit præg på kunstens verden:

Arkitektur

Henrik Jensen: ”Den engelske victorianske filosof John Ruskin skrev sidst i 1800-tallet, at i arkitekturhistorien var ornamenter og sirlige udsmykninger noget, man brugte til at hylde Gud og skabningen. Men hvad så, når Gud er død? Op igennem det 19. århundrede havde man overbelæsset bygninger med referencer til gotikken og rennæssancen – det holdt fuldstændig op efter Første Verdenskrig. Det er ikke til at finde et hus bygget i årene kort efter krigen, som har ornamenter. Funktionalisme, tænker man så, men i mange tilfælde var det noget, murermester Petersen besluttede.”

”Det har helt klart været et spørgsmål om penge, men det har også hængt sammen med den nedslåethed, der herskede. Krigen var en katastrofe, hvor gennemsnitligt 10.000 unge mænd mistede livet hver eneste dag. Ornamenter er overskud og en fejring af skaberværket, men der var ikke længere noget at fejre.”

Martin Zerlang: ”Avantgardeopbruddene havde været undervejs længe, også før krigen: funktionalisme, modernisme, futurisme. Men krigen befordrer fremsynede menneskers forestilling om, hvad der skal gøres. Arkitekten Le Corbusier blev hovedskikkelse i det moderne design, der var efter krigen. Han kunne jo godt se, der blev et behov for nybyggeri, når krigen var slut.”

”Funktionalismen lagde fortiden bag sig og sagde: ’Vi må starte på en frisk. Vi skal bygge huse, og vi skal bygge byer, der er skabt for vores egen tid, og ikke kopier af noget, der var engang.’

Industrialiseringen af byggeriet gjorde også, at man kunne bygge til masserne. Man byggede i glas og stål i meget større omfang end før, og der blev skrevet et manifest om glasarkitektur. Man tænkte: ’Folk bliver bedre mennesker af at bo i glas, der kan de ikke skjule sig og smede rænker.’”

Film

Henrik Jensen: ”I filmens verden blev stilen langt mere ekspressionistisk end før krigen. Det var film på en helt anderledes måde end de stumfilm, man før havde set – gyseren ’Doktor Caligaris Kabinet’, eksempelvis.”

Martin Zerlang: ”Følgerne af krigen er også et skifte fra tysk til amerikansk film. Det er under Første Verdenskrig, at Hollywood træder i karakter som det sted, man regner med det nye i filmens verden sker. Tyskland og til dels Danmark havde før det været stormagter i filmens verden med store skuespillerinder som Asta Nielsen, men det ændrer sig efter krigen. Og så skete der det under krigen, at biograferne i høj grad blev et sted, man søgte hen for at få nyheder; der blev lavet ugerevyer og fortalt om tropper eller nye våben, der blev taget i brug undervejs i krigen. Det var dokumentarfilm, kan man sige.”

Litteratur

Henrik Jensen: ”Verdenskrigen fik stor betydning for litteraturen, og der opstod også en helt ny genre, krigsromanerne. Der var en hel del intellektuelle og forfatterspirer, der var havnet ved fronten, og hen imod 1920’erne kom der rigtigt gang i romanskrivningen. Erich Maria Remarques ’Intet nyt fra Vestfronten’ blev en millionsællert. Krigen affødte et litterært boom, og her fik man et syn på krigen, som var den menige soldats vinkel på det. Det var en mere kritisk vinkel på krigen, der viste, hvor morderisk den havde været, og hvor rædselsfuldt det havde været at skulle ud og slås i ingenmandsland.”

Martin Zerlang: ”Mange forfattere så mod USA for ny inspiration. Nogle rettede så også blikket mod Rusland, men i dansk sammenhæng hedder Jacob Paludans første roman, ’De vestlige veje’. Og Johannes V. Jensen var faktisk en af de første til at hylde Disneys tegnefilm i et essay. Begge var orienteret mod USA. Franz Kafkas ’Amerika’, som er skrevet under krigen, men først udgivet efter hans død, er også en sådan roman om at skabe sig et nyt liv et andet sted.”