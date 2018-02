Da Vinci-papirer skal ud af Windsors mørke

I 350 år har en stor samling skitser, lavet af Leonardo da Vinci, ligget beskyttet et sted på det britiske kongeslot Windsor Castle. Nu kommer de frem i lyset.

Et sted i mørket dybt inde på det tusind år gamle Windsor Castle ligger en samling uvurderlige tegninger.

Det er gamle papirer, som har været i fingrene på den berømte renæssance-kunstner Leonardo da Vinci. Nu ejes papirerne af det britiske kongehus.

Skitserne blev erhvervet af kong Charles ll for 350 år siden, skriver avisen The Guardian. Der menes at være omkring 550 tegninger og skitser i samlingen, som er en del af Royal Collection Trust, kongefamiliens kunstsamling.