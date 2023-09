Dårlig beton i skolebygninger forværrer britisk krise

Den britiske regering vil meget hurtigt gribe ind for at sikre over 100 skolebygninger forskellige steder i landet.

Det siger den britiske finansminister, Jeremy Hunt, søndag.

Bygningerne anses for at være farlige at opholde sig i på grund af gammel beton, som er begyndt at smuldre.

Det er mindst 104 skolebygninger og institutioner, som indeholder RAAC-beton, der har fået ordre til ikke at genåbne efter skolesommerferien på grund af byggeskandaler.

Mange forældre og lærere er vrede over myndighedernes håndtering af problemenere. De klager over, at skolerne skal lukkes, netop som et nyt skoleår begynder.

Jeremy Hunt har sagt til journalister, at størstedelen af de 104 berørte skoler vil kunne fungere næsten som normalt.

Der ligger i alt omkrig 22.000 skoler i England.

- Vi vil bruge de penge, der skal til, for at klare problemerne så hurtigt som muligt, siger ministeren.

RAAC er en form for letvægtsbeton, som almindeligvis blev anvendt i vægge, gulve og lofter i flere årtier fra 1960'erne.

Men det anses i dag for at være langt svagere end traditionel beton, hvilket udgør en alvorlig fare for sikkerheden i de berørte bygninger.

Krisen har vakt stor opsigt i Storbritannien de seneste døgn, og den øger presset på premierminister Rishi Sunaks konservative regering, som har været rystet af kriser i erhvervslivet, i sundhedssektoren og i transportsektoren forud for et ventet valg næste år.

- Regeringen har siddet på hænderne sommeren igennem, mens betonen er smuldret i vore skoler, siger Bridget Phillipson, som er uddannelsesordfører for arbejderpartiet Labour, i et indlæg på det sociale medie X.

/ritzau/Reuters