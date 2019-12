Dækning af brystkræftskandale nomineres til stor journalistpris

De fire nominerede til den prestigefyldte journalistpris, Cavlingprisen, er fredag blevet offentliggjort.

De fire nominerede til årets Cavlingpris, den prestigefyldte journalistpris, er fredag eftermiddag blevet offentliggjort.

Det oplyser Cavlingkomiteen på Twitter.

Der er tale om fire skriftlige journalistiske projekter.

To journalister fra Jyllands-Posten, Tea Krogh Sørensen og Morten Pihl, er nomineret for artikelserien "Det store sundhedssvigt".

Her afslørede journalisterne, hvordan sundhedsvæsenet bevidst og planlagt havde forsømt deres pligt til at undersøge kvinder for kræft.

Mellemøstkorrespondent Sune Engel Rasmussen er nomineret for sit generationsportræt af krigen i Afghanistan i bogen "Nyt blod".

Den skildrer ikke bare krigen, men også menneskene og en ungdomsgeneration, som vokset op i Afghanistan i årene efter angrebet 11. september 2001 i New York.

Information er løbet med hele to nomineringer. Den ene er for artikelserien "Oksekødsrapporten" af Louise Drivsholm, Martin Bahn og Lasse Skou Andersen.

Serien afslørede, hvordan en omstridt rapport om oksekøds klimaaftryk var blevet til i samarbejde med Landbrug Fødevarer og Danish Crown - og altså ikke var uafhængig forskning.

Den anden er for artikelserien "1417 drab i Danmark", hvor Line Vaaben undersøger, hvad de sidste 25 års drab i Danmark siger om os som mennesker.

Cavlingprisen gives hvert år til en journalist eller en gruppe af journalister, der i særlig grad har udvist initiativ og talent i det foregående år.

I 2018 blev vinderne Eva Jung, Michael Lund og Lars Nørgaard Petersen fra Berlingske for afdækningen af hvidvaskskandalen i Danske Bank.

Også DR's mellemøstkorrespondent Puk Damsgård har tidligere vundet Cavlingprisen.

Det skete i 2015, hvor hun modtog prisen for sine reportager fra konfliktfyldte områder i Mellemøsten samt for bogen "Ser du månen, Daniel".

Det er Dansk Journalistforbund, som uddeler Cavlingprisen.

Fredag den 3. januar afsløres vinderen ved en prisoverrækkelse på Nationalmuseet.

/ritzau/