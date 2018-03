100-året for Ingmar Bergmans fødsel: Dæmonerne blev spændt for stridsvognen

Det er 100-året for den svenske instruktør Ingmar Bergmans fødsel. I tilbageblik fremstår han som en af det 20. århundredes væsentligste filmskabere – hans film bliver ved med at virke i os og tale til os, længe efter at han skabte dem

Da Ingmar Bergman i 1971 flyttede ind i en lejlighed på Karlaplan 10 på Östermalm i Stockholm, noterede han med tilfredshed, at August Strindberg tidligere havde boet i en lejlighed på samme adresse. Den store svenske forfatter og dramatikers disharmonier og skånselsløse bekendelser så at sige strømmede ud fra væggene og fyldte rummene med historisk resonans. Ingmar Bergman var kommet hjem.