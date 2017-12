Danflix skal samle public service-indhold

* Danflix skal ses som en dansk public service-pendant til den populære streamingtjeneste Netflix, som skal finansieres af licensmidler.

* Licenspenge på 500 millioner kroner skal flyttes fra DR til dette formål. Andre public service-producenter skal hermed have mulighed for at søge midlerne.

* Produktioner, der er finansieret af puljen på 500 millioner kroner, skal være tilgængelig på en Danflix-app.

* DRs produktioner vil derfor ikke blive vist på Danflix.

* Danflix-appen skal indeholde alt fra nyhedsartikler, radioprogrammer og tv-produktioner.

* Produktionerne skal ligeledes vises på flow-tv på en særlig 24-timers Danflix-kanal.

* Kanalen og appen vil være gratis for danskerne at bruge.

* Producenterne vil have mulighed for først at vise deres produktioner på deres egen side bag en betalingsmur i en tidsbegrænset periode.

Kilde: Venstres udspil ifølge medieordfører Britt Bager.

/ritzau/