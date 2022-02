Danmark er endnu engang med i oscarkapløbet. Har du set filmene? Og kan du huske tidligere års vindere?

Det er højsæson for filmelskere i disse dage, og årets oscar-nomineringer er netop blevet offentliggjort. Kortfilmen "On my mind" af Martin Strange-Hansen og den animerede dokumentar "Flugt" af Jonas Poher Rasmussen er med på listen, og kan nu dyste med andre film og senere potentielt skrive sig ind i en efterhånden pæn og lang liste af danske Oscar-vindere. Dokumentaren "Flugt" er endda nomineret til hele tre oscar-priser: "Bedste Animerede Film", Bedste "Dokumentarfilm" og "Bedste internationale Film". Det er første gange nogensinde, at en film er nomineret i de tre kategorier på én gang.

Men hvilke film har vundet før - Kan du huske dem? Og har du set dem alle? Kristeligt Dagblad har samlet et overblik:

Druk, 2021

Fire gymnasielærere beslutter sig for i al hemmelighed at efterprøve en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt. De begynder at drikke lidt hver dag (i videnskabens navn naturligvis), hvilket får mange og forskelligartede konsekvenser for dem.

Filmen "Druk" vandt sidste år en Oscar for "Bedste internationale film". Den er instrueret af Thomas Vinterberg, som under optagelserne mistede sin 19-årige datter i en bilulykke, hvilket tilsatte projektet en dyb alvor.

"Alkohol kan jo både give liv og tage liv, så man skal bruge det med måde," sagde Thomas Vinterberg til Kristeligt Dagblad i et stort interview.

Kristeligt Dagblads anmelder mente i sin tid, at filmen slingrede lidt for meget mellem tragedie og komedie, og i en kommentar var sognepræst Sørine Gotfredsen heller ikke synderligt imponeret. "Letkøbt" og "banal" kaldte hun den. Alligevel lykkedes det filmen at hive guldstatuetten hjem 10 dage senere.

Mads Mikkelsen har rollen som en af de fire gymnasielærere i filmen "Druk". Foto: Nordisk Film

Helium, 2013

I kortfilmen "Helium" ligger drengen Alfred på sygehuset. Han er dødeligt syg og har mistet livsglæden. Men et umage venskab med rengøringsmanden Enzo får hans fantasi - og livsglæde - til at blomstre igen.

Kristeligt Dagblads anmelder gav filmen hele seks stjerner og kaldte den "ganske enkelt fremragende".

Hævnen, 2011

Susanne Biers film "Hævnen" bevæger sig ud af mange spor, men de har alle vold til fælles. Læge og familiefar Anton, spillet af Mikael Mikael Persbrandt, pendler mellem sit familieliv i Danmark og sit arbejde i en flygtningelejr i Sudan. I Danmark mobbes hans søn i skolen, og mens Anton er hjemme på besøg, ender han i en fysisk konfrontation, da han og sønnen møder mobberen og dennes far. Anton vender bogstaveligt talt den anden kind til og forsøger at vise sin søn, at vold kun avler vold. Men kan han holde fast i den overbevisning, når han tilbage i Sudan bliver konfronteret med en lokal militsleder, som har for vane at skære gravide kvinders maver op?

Filmen vandt i 2011 en oscar for "Bedste internationale film". Den nåede også at skabe politisk røre under optagelserne, da Sudans regering beskyldte den for at være racistisk og islam-kritisk. Susanne Bier afviste anklagerne, og daværende udenrigsminister Per Stig Møller (K) sendte en besked til Sudan, hvori han påpegede, at "der er kunstnerisk frihed og ytringsfrihed i Danmark."

I et senere interview pegede Susanne Bier på tilgivelse som et centralt tema i filmen.

The New Tenants, 2010

På 21 minutter fortælles en tragikomisk historie om parret Frank og Pete, der suges ind i intriger og mordgåder i den bygning, de lige er flyttet ind i. Selvom denne 2010-version er på engelsk, er den instrueret af danskeren Joachim Back. Den vandt en oscar for bedste kortfilm, og skal ikke forveksles med den tidligere udgave "De nye lejere" fra 1996, hvor blandt andre Trine Dyrholm var på rollelisten.

Der er en yndig mand, 2002

I en finurlig kortfilm beslutter manden Lars Hansen at udgive sig for at være indvandreren El Hassan, da han på den måde gennem fiktionens sære veje kan redde den pige, han er forelsket i.

Instruktøren bag, Martin Strange-Hansen, blev kaldt en ung Hollywood-komet, da filmen vandt sin gyldne statue. Nogle år senere talte Kristeligt Dagblad med ham. For selvom han efter oscar-successen blev hyldet som et nyt stort talent, og manuskripter og tilbud væltede ind af brevsprækken, gik det også hurtigt den anden vej. Et møde med en svindler og en efterfølgende bundrekord fik afsporet kunstnerdrømmen for en tid.

"Man bliver nødt til at forsøge og fejle. For gennem sine fejl kommer man tættere på det, man er god til," sagde han blandt andet i interviewet.

I år kan Martin Strange-Hansen dog være på vej tilbage til den røde løber i Hollywood, for han står bag årets danske oscar-nominering med kortfilmen "On my mind".

Valgaften, 1999

Peter, spillet af en ung Ulrich Thomsen, finder på valgaftenen ud af, at han har glemt at stemme. På vej hen til stemmeboksen møder han flere taxachauffører, som vil diskutere politik med ham. Men valgstederne er ved at lukke, og Peter må vælge: vil han forsvare sine holdninger eller nå hen at stemme?

Peters dilemma vandt en oscar for "Bedste kortfilm". Filmen er skrevet og instrueret af Anders Thomas Jensen, der senere skrev manuskriptet til to andre danske oscarvinder: "Hævnen" og "The New Tenants".

Pelle erobreren, 1989

En fattig far og hans lille søn, Pelle, flytter fra Sverige til Bornholm i slutningen af 1800-tallet. Den lille familie forsøger at finde sig tilrette i livet på den gård, hvor faderen endelig lykkes med at få arbejde. Men problemerne stimler sammen i Pelles liv, og han beslutter sig for at søge lykken og en lysere fremtid væk fra gården - og sin gamle far.

Foto: Dansk Film Institut

Filmen er instrueret af Bille August og baseret på en roman af samme navn af forfatteren Martin Andersen Nexø. Den vandt en oscar for "Bedste internationale film".

Kristeligt Dagblad har flere gange talt med instruktøren Bille August. Bland andet i 2018, hvor han stadig fortrød, at han aldrig havde lavet en efterfølger til "Pelle Erobreren".

Babettes gæstebud, 1988

Den første danske film nogensinde til at modtage den gyldne statue, var "Babettes gæstebud", skrevet og instrueret af Axel Gabriel Erik Mørch og baseret på Karen Blixens historie. Den vandt en oscar for "Bedste internationale film".

Den franske husholderske, Babette, arbejder som husholderske og kok hos to ugifte vestjyske søstre engang i 1800-tallet. Da hun vinder en større lottogevinst, beslutter hun sig for at bruge pengene på et stort måltid til søstrene og deres frimenighed. Måltidet bringer både overraskelser og forløsning med sig.

I 2006 blev filmen optaget på den danske kulturkanon.

