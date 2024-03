Danmark fordømmer angreb i Moskva med mindst 60 døde

Det danske udenrigsministerium fordømmer angrebet i en koncertsal i den russiske hovedstad, Moskva, der ifølge meldinger har kostet mindst 93 mennesker livet.

Det skriver ministeriet på det sociale medie X.

- Danmark fordømmer det forfærdelige angreb i Moskva og sender sine kondolencer til ofrene og deres kære, skriver Udenrigsministeriet.

Personer med skydevåben skød mod folk i koncertsalen Crocus City Hall i Krasnogorsk nær Moskva fredag aften til en koncert med bandet Picnic.

Artiklen fortsætter under annoncen

93 mennesker, heriblandt flere børn, meldes altså at være døde, oplyser russiske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den russiske efterretningstjeneste FSB har oplyst præsident Vladimir Putin om, at 11 personer er anholdt efter angrebet på en koncertsal nær Moskva, skriver det russiske nyhedsbureau Interfax ifølge Reuters.

Et øjenvidne har sagt til Reuters-journalister uden for koncertstedet, at der blev brugt automatvåben.

Den militante islamistiske gruppe Islamisk Stat har hævdet at stå bag angrebet, der af russiske myndigheder betegnes som terror.

Gruppen har ifølge nyhedsbureauet AFP på det sociale medie Telegram taget ansvaret for det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Russiske myndigheder har endnu ikke peget på, hvem Rusland anser for at være skyldig i angrebet.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har ønsket ofrene god bedring, skriver russiske nyhedsbureauer, der citerer den russiske vicepremierminister, Tatjana Golikova.

Det russiske kulturministerium har oplyst, at alle større kulturbegivenheder i Rusland er aflyst på ubestemt tid.

/ritzau/