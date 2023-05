Danmark ryger igen ud af Eurovision før finalen

Dette års Eurovision er slut for Danmarks bidrag, sangen "Breaking My Heart" med Reiley.

Det står klart efter torsdagens semifinale, som var den anden af slagsen.

Ikke siden 2019 har Danmark klaret sig videre til finalen.

16 lande dystede torsdag om ti pladser til lørdagens finale, og her klarede Danmark sig altså ikke videre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det gjorde til gengæld Albanien, Cypern, Estland, Belgien, Østrig, Litauen, Polen, Australien, Armenien og Slovenien.

Danmarks Eurovision-håb skød ellers showet i gang.

DR havde hyret assistance fra et britisk bureau, som skulle sikre, at sceneshowet havde international appeal.

Den store scene i Liverpool Arena var forvandlet til et hus med flere farverige rum, som Reiley bevægede sig ind og ud ad. I gadedrengeløb op til sangens klimaks kom Reiley helt ud på podiet til publikum, hvor der svajede nogle dannebrogsflag iblandt.

Reiley har Eurovision-ugen igennem udskudt og aflyst en stribe interview og fotosessions for ikke at slide stemmen og tappe energien inden sin skæbnesang. Efter sin optræden havde Reiley overskud til at forme sit signatur-tegn, et hjerte med hænderne, og stemme til at ønske alle det sjovt.

Reiley var i pulje med to andre sange med rød-hvide strejf. Grækenlands deltager, Victor Vernicos, er søn af en græsk mor og en dansk far, mens danske sangskrivere har været inde over Cyperns sang, "Break a Broken Heart".

Sidstnævnte sang er kommet i finalen, som alligevel får et dansk drys.

Vi skal helt ned Down Under for at finde bandet, som sluttede semifinalen af. Og det blev for fuld smadder. Da musikken fra Voyagers hårdtslående nummer "Promise" ebbede ud, kunne man atter høre publikums klap.

Australien, som entrerede sangkonkurrencen for første gang i 2015, havde endnu en gang taget turen om på den anden side af Jorden for at deltage i Eurovision.

Der stiller så mange lande op i Eurovision, at feltet må skæres ned ad to omgange. Den første semifinale fandt sted i tirsdags, og her fløj storfavoritterne fra Finland og Sverige videre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er suverænt seerne, der bestemmer, hvem der ender i finalen. European Broadcasting Union, der arrangerer Eurovision, har droppet fagjuryerne i semifinalen.

Det blev besluttet, efter at der ved sidste års Eurovision i den italienske storby Torino blev observeret uregelmæssigheder i stemmemønstrene for juryerne fra seks lande.

Derimod havde EBU for første gang åbnet for, at hele verden kunne stemme med.

Internationalt er Reiley en stor stjerne med over 11 millioner følgere på det sociale medie TikTok. På Instagram følger 339.000 profiler med. Til sammenligning har bookmakernes Eurovision-favorit, den svenske stjerne Loreen, 360.000 følgere.

Både DR og Reiley har ikke lagt skjul på, at de har håbet, at Reileys internationale kendskab kunne sende stemmer i hans retning.

I den store finale lørdag kommer fagjuryen tilbage.

Seks lande er automatisk sikret en finaleplads. Det er Spanien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Italien, fordi de betaler den største del af gildet. Og så er sidste års vindernation også garanteret en plads. Denne gang er det Ukraine.

Normalt afholdes Eurovision i sidste års vinderland. Men det er umuligt på grund af Ruslands invasion. Derfor afvikler den britiske storby Liverpool årets internationale melodigrandprix på vegne af Ukraine.

Finalen sendes på DR1 lørdag.

/ritzau/