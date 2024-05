Danmark til Eurovision-åbning med fredsdue på ryggen

Det begyndte gråt og regnfuldt, da årets internationale melodigrandprix, Eurovision, blev indledt med åbningsceremonien foran eventcentret Malmø Live Konserthus i den svenske storby søndag.

Pailletterne glimtede trods det efterårslignende forårsvejr, og i takt med at årets artister spankulerede ned af den turkis løber for at møde verdenspressen, begyndte solen så småt at titte frem.

Med undtagelse af Israel, der havde meldt afbud til åbningen, som falder samme dag som Israels mindedag for Holocaust, var alle andre deltagende nationer med til begivenheden.

Årets danske Eurovision-deltager, Saba, var den næstsidste på løberen. Hun var iført en hvid blazer med en fredsdue på ryggen, og det var et nøje valgt outfit.

- Vi kører hvid igen, fredsfarven, siger Saba, som også var iklædt hvidt ved det danske melodigrandprix i februar, som hun vandt og dermed fik adgang til Eurovision.

- Det er ubevidst bevidst - det er blevet en ting, der giver mening efter omstændighederne, siger hun.

Årets Eurovision er meget omdebatteret, fordi Israel stadig har lov til at stille op.

Israel gik til modangreb efter den væbnede palæstinensiske bevægelse Hamas' angreb på Israel i oktober og har fortsat bombardementerne i Gaza.

Saba meldte sig til Dansk Melodi Grand Prix inden den igangværende krig. Efterfølgende har hun overvejet sin deltagelse i Eurovision nøje.

Hun går på scenen i Malmö Arena i torsdagens semifinale med sangen "Sand" i håbet om at skabe en inkluderende fest - hun har fremhævet, at hun selv er brun, queer, adopteret og åben om sin kamp med sit psykiske helbred.

- Jeg har inkorporeret det i min proces at holde fast i det hvide. Det er et dejligt signal at sende. Det synes jeg, er meget fint at bringe med ind, siger Saba og afslører, at hun også skal have hvidt på, når hun skal optræde i semifinalen.

Alle regnbuens farver malede den turkis løber i skærende kontrast til den grå himmel. Der var dobbelt denim fra Cypern, bolsjestriber fra Storbritannien og skrigende pink fra San Marino for at nævne et udpluk af farvepaletten.

Det var Belgiens bud på en Eurovision-vinder, Mustii, der åbnede den turkis løber, og han var en ombejlet herre. Flere af de efterfølgende deltagere nåede forbi ham, inden han var færdig på løberen.

Ud over deltagerne og de dertilhørende delegationer, verdenspressen og tilskuere, var der meget politi og mange vagter til stede under åbningen, som umiddelbart forløb som planlagt.

Der var betjente både til lands – til fods, i biler og på cykler og hesteryg - til vands – i gummibåde og på vandscootere - og så har myndighederne oplyst, at droner vil overvåge bybilledet fra oven.

Sikkerhedsopbuddet er ekstra stort grundet reaktionerne på Israels omdiskuterede deltagelse, og man har forberedt sig på protester, aktioner og demonstrationer.

Myndighederne har hidkaldt assistance fra både dansk og norsk politi.

Danmark og Israel skal begge kæmpe for en finaleplads i den anden semifinale 9. maj. Årets første semifinale finder sted 7. maj. Den store finale, hvor vinderen af Eurovision 2024 findes, løber af stablen 11. maj.

/ritzau/