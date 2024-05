Danmarks Eurovision-håb: Jeg begynder at kunne nyde det lidt nu

Saba skrev sig ind i dansk musikhistorie, da hun vandt det danske melodigrandprix tilbage i februar.

Med sejren følger en billet til det internationale melodigrandprix, Eurovision. Og torsdag aften skal Saba så synge for en finaleplads lørdag 11. maj i Malmø Arena i den sydsvenske storby.

- Det er ret sjovt at være en officiel del af danmarkshistorien. Det var ikke noget, jeg havde tænkt, jeg skulle være på den måde. Nogle gange, når det virkelig går op for mig, er det vildt mærkeligt, siger Saba og smager selv forundret på ordene.

- Det er særligt, fordi melodigrandprix er en særlig dansk tradition, så det er virkelig interessant at få lov til at være en del af. Men jeg tror, man ikke skal overtænke det så meget. Når man først står på scenen, er det bare et kamera, og så gør man det, man plejer.

Der har været raigeligt at tænke over forinden.

Saba meldte sig til Dansk Melodi Grand Prix, inden den igangværende krig i Gaza brød ud. Israel gik til modangreb efter den væbnede palæstinensiske bevægelse Hamas' angreb på Israel i oktober og har fortsat bombardementerne.

Efterfølgende har Saba overvejet sin deltagelse i Eurovision nøje.

Hun går på scenen i Malmö Arena i håbet om at skabe en inkluderende fest - hun har fremhævet, at hun selv er brun, queer, adopteret og åben om sin kamp med sit psykiske helbred.

Netop sit psykiske helbred har været meget udfordret op til og under Eurovision. Saba har taget konsekvensen og lukket ned for de sociale medier efter at have modtaget beskeder, der er i voldsomme vendinger opfordrer hende til at trække sig.

- Jeg begynder at kunne nyde det lidt nu, efter jeg tog beslutningen om ikke at eksistere på de sociale medier. Det har helt klart givet noget rum til nye tanker og følelser - det er jo en oplevelse for livet og en kæmpe læring, siger Saba.

- De tanker og følelser kommer lidt sent. Men da jeg havde de første prøver i Malmø, var det næsten første gang, jeg kunne mærke en lille glæde ved at synge. Det andet fylder stadig, og det tror jeg, det vil blive ved med resten af tiden.

Saba, som selv er blandt underskriverne på en af de mange opfordringer til fred og våbenhvile i Gazastriben, understreger, at hun respekterer demonstrationerne og holdningerne.

Men Saba oplever ikke altid respekt af alle den anden vej rundt. Nogle vil ikke acceptere andet, end at hun trækker sig, fortæller hun.

- Jeg kæmper enormt meget med at føle skyld for at gå og nyde noget, som ikke alle mener, jeg burde, siger Saba.

- Det er vigtigt ikke at glemme, at jeg meldte mig til i sin tid af andre årsager. Der er andre kampe, jeg skal kæmpe.

De kampe mærker hun heldigvis stor støtte omkring.

- Jeg repræsenterer en bred vifte af mange forskellige ting. Det er også det, der er så fint på en eller anden måde, men som jeg tror, at der er nogle, der lidt glemmer, siger Saba.

- Der er enormt mange mennesker - helt vildt mange brune mennesker - som føler sig repræsenteret i min optræden. Det er noget af det, der kan være et lys i noget af alt det, der sker.

Både semifinalen og finalen sendes på DR1.

