* Spies Rejser bliver stiftet af Simon Spies i 1956. Kort forinden er han strandet på Mallorca uden penge. Han skaffer sig måltider ved at lokke gæster ind på en dansk restaurant. Under opholdet får han øjnene op for, at der er muligheder i at udnytte hotellernes ubenyttede vinterpladser.

* Den 7. februar 1957 drager de første 26 gæster af sted til Mallorca. Rejsen foregår med tog ned gennem Europa og derefter videre med båd fra Barcelona. Efter 36 timer er gæsterne fremme på Mallorca, hvor de opholder sig i mindst fire uger.

* Den første tid bliver Spies Rejser drevet fra Simon Spies' fætters lejlighed på Gammel Kongevej i København. Fætterens kone sælger rejserne, og Simon Spies er rejseleder.

* I 1959 begynder de første flyvninger til rejsemål som Mallorca, Rhodos og Costa Brava.

* I begyndelsen lejer selskabet sig ind hos forskellige flyselskaber, blandt andet Flying Enterprise, som Simon Spies senere køber og omdøber til Conair.

* Simon Spies dør 16. april 1984 i en alder af 62. Året inden har han giftet sig med Janni Brodersen, der arver Spies-koncernen.

* I 1989 køber Janni Spies Tjæreborg-koncernen, og dermed sidder Spies/Tjæreborg på 85 procent af det danske chartermarked.

* I 1996 køber det engelskejede Airtours Spies/Tjæreborg, der dermed bliver en del af Scandinavian Leisure Group.

* I 2001 skifter Scandinavian Leisure Group navn til MyTravel Northern Europe.

* I 2008 bliver MyTravel Northern Europe - og dermed Spies Rejser - en del af Thomas Cook Northern Europe, der ejes af Thomas Cook Group, en af verdens største udbydere af ferierejser med fly.

* Spies Rejser er i dag Danmarks største rejsevirksomhed. Sidste år solgte selskabet 274.000 rejser.

* I det seneste regnskab fra november 2018 kommer Spies ud med det tredjebedste resultat i selskabets historie.

* 80 procent af alle Spies-flyvninger sker med flyselskabet Thomas Cook Airlines Scandinavia, der har indstillet alle flyvninger, fordi det britiske moderselskab er begæret konkurs.

Kilde: Spies, Ritzau

/ritzau/