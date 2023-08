Danmarksdemokraterne skal have en skørhedsfaktor på nul

Danmarksdemokraterne skal søge indflydelse snarere end at protestere, og partiet skal derfor have en "skørhedsfaktor på nul".

Det siger partileder Inger Støjberg, der fredag kan afholde sit første sommergruppemøde med Danmarksdemokraterne.

Inger Støjberg har tidligere sat dagsordenen – nationalt og globalt – som kontroversiel værdikriger med lys i kagen, og hun har på egen krop oplevet, hvordan fløjkrige kan spise et parti.

Nu har hun gjort det til en afgørende opgave at sikre, at Danmarksdemokraterne er et "harmonisk" og nogenlunde ensrettet parti.

Partiet skal derfor have en stringent linje, og arbejdet som partileder kan have givet hende et mere "kedeligt" udtryk.

- Det kan jo også afføde, at det så kan virke en lille bitte smule kedeligt. Men det er sådan set helt bevidst. For mig er det vigtigt, at man ved præcis, hvor man har os.

I sin skabelse af Danmarksdemokraterne har hun været meget bevidst om, at nye partier kan "ende i noget af et cirkus".

- Så kan det godt være, at det er knap så kulørt. Men jeg tror bare, det er bedst for et nyt parti, så det ikke er et cirkus og et skydetelt, man kommer ind i.

Partiet har stadig til gode at opleve sin første interne konflikt.

Konflikter omgærdede ellers Inger Støjberg i den sidste tid i Venstre. Hun blev dømt ved en rigsretssag, og Lars Løkke Rasmussen afviste op til valget i 2022 at hans parti, Moderaterne, kunne være i en regering med Danmarksdemokraterne.

Danmarksdemokraternes sammenhold er dog heller ikke blevet testet for alvor endnu, medgiver Støjberg.

- Selvfølgelig vil vi også komme ud i at blive uenige på et tidspunkt. Sådan er det jo altid i partier, men vi er der i hvert fald ikke endnu, siger Inger Støjberg.

