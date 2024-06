Danmarkshistoriens ”mest besynderlige spionaffære” er ikke slut: Dansk forfatter klager over højesteretsdom

Højesteret slog for knap to måneder siden fast, at Arne Herløv Petersens dagbøger fra 1972 til 1981 hverken skal udleveres til ham eller destrueres.

Men nu har forfatteren og Dansk Forfatterforening klaget over dommen og vil indbringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Det skriver Dansk Forfatterforening i en pressemeddelelse.

Sagen er kendt som ”danmarkshistoriens mest besynderlige spionaffære” og går tilbage til 1981, hvor Arne Herløv Petersen blev anholdt af dansk politi. Dengang blev forfatteren sigtet for at have samarbejdet med KGB-agenter i det daværende Sovjetunionen og fungeret som påvirkningsagent. I forbindelse med efterforskningen beslaglagde Politiets Efterretningstjeneste, PET, forfatterens dagbøger.

Nok havde han omgang med russiske diplomater i 1970'erne, men han nægtede at have samarbejdet med den sovjetiske sikkerhedstjeneste. Tiltalen frafaldt da også, og Arne Herløv Petersen fik sine dagbøger tilbage.

Først mange år senere opdagede forfatteren, at PET havde taget en kopi af dagbøgerne og opbevaret dem i et sikret arkiv indtil 2010. Her blev de overført til Rigsarkivet, fordi de havde en særlig historisk værdi.

Arne Herløv Petersen og Dansk Forfatterforening mente, at det var et brud på ophavsretten, og da Kristeligt Dagblad talte med forfatteren sidste år, sagde han således:

”Det er private og intime dagbøger, og jeg er aldrig dømt for noget. Jeg kan ikke se, hvad de skal bruge dem til.”

I pressemeddelelsen oplyser formanden for Dansk Forfatterforening, Morten Visby, at foreningen vil indgive en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol til august.

”På spil er den danske stats mulige krænkelse af en forfatters menneskerettigheder og ophavsret. På spil er Danmarks overholdelse af de internationale traktater og konventioner, vi har tilsluttet os som nation (...),” siger Morten Visby i pressemeddelelsen.