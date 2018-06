Dannevirke og Hedeby bliver international kulturarv

Det danske mindretal i Sydslesvig er begejstret over afgørelsen, der blev truffet ved et møde i Bahrain.

Vikingebyen Hedeby og det historiske voldsanlæg Dannevirke i Nordtyskland blev lørdag optaget på UNESCO-verdensarvslisten.

Dette besluttede Unesco på et møde i Bahrain, skriver dpa.

Det danske mindretal i Sydslesvig, der har været med i ansøgningen via dets ”Danevirke Museum”, er begejstret over afgørelsen.

- Dannevirke er et af Danmarkshistoriens stærkeste nationale symboler og Nordeuropas største fortidsminde. Det er den dag i dag noget helt særligt for os danske, siger en særdeles glad formand for Sydslesvigsk Forening (SSF), Jon Hardon Hansen.

/ritzau/