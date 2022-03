Dansk band siger farvel til medlem efter Ukraine-ytringer

Klaus Kjellerup er ikke længere en del af bandet Danser med Drenge.

Det skriver Ekstra Bladet.

Baggrunden er, at Klaus Kjellerup, der var kapelmester og bassist i bandet, har ytret sig kontroversielt om krigen i Ukraine.

På Twitter har han eksempelvis givet udtryk for, at det ikke er russere, der bomber i Ukraine, men at det er ukrainske nazi-terrorgrupper, der står bag.

Den slags ytringer ønsker de andre medlemmer af Danser med Drenge ikke at delagtiggøres i, og derfor stopper de samarbejdet med Klaus Kjellerup.

Det skriver Kasper Langkjær, bandets trommeslager, på Facebook fredag.

- Det er holdninger, som uimodsagt vil fremstå som Danser med Drenges, hvilket det absolut ikke er, og som vi er forpligtigede til at tage afstand fra.

- På baggrund af dette er det ikke muligt for os at gennemføre den kommende turné sammen med dig, og vi træder ligeledes ud af et fremtidigt samarbejde, skriver Kasper Langkjær.

Danser med Drenge var særligt populære i 90'erne. Bandet er blandt andet kendt for at stå bag nummeret "Hvor længe vil du ydmyge mig?".

Klaus Kjellerup er også tidligere medlem af bandet Tøsedrengene. Det band var særligt populært i 80'erne.

