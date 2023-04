Dansk bogsucces bliver til tv-serie på Netflix

Fans af succesromanerne om "Afdeling Q" kan se frem til at opleve fortællingerne som tv-serie.

Verdens mest brugte streamingtjeneste, Netflix, vil indspille en ny tv-serie baseret på bogsuccesen af den danske krimiforfatter Jussi Adler-Olsen.

- Hver af dem (romanerne, red.) er et forrygende mysterium med et stort potentiale for en god sæson af fjernsyn, udtaler den amerikanske filminstruktør Scott Frank i en pressemeddelelse.

Han skal i samarbejde med produktionsselskabet Leftbank Productions og manuskriptforfatteren Chandni Lakhani lave den kommende Netflix-serie.

Jussi Adler-Olsens krimiserie handler om politiafdelingen Afdeling Q, som ledes af vicepolitikommissær Carl Mørck.

Sammen med kollegerne Assad, Rose og Gordon efterforsker han henlagte sager. Det sker, samtidig med at han har problemer i sit privatliv.

- Carl Mørck er en af de klassiske detektiv-antihelte - sjov og mørk på samme tid, hvilket jeg ikke kan få nok af. Jeg tror, at publikum vil have det på samme måde, lyder det fra Scott Frank.

Han står blandt andet bag hitserierne "Godless" og "Dronninggambit".

Bogseriens plot finder sted i København. Sådan vil det dog ikke være i tv-serieudgaven.

Handlingen vil udfolde sig i den skotske by Edinburgh. Her vil serien desuden blive indspillet, fremgår det af pressemeddelelsen.

- Det faktum, at jeg har været fan af Jussis romaner i et dusin år nu kombineret med min langvarige afhængighed af old school, britiske politidramaer som "Cracker" og "Prime Suspect", gjorde denne (mulighed, red.) uimodståelig, siger filminstruktøren.

Tv-serien får titlen "Department Q" og har otte afsnit.

Udgivelsesdatoen fremgår ikke af pressemeddelelsen. Ritzau har uden held forsøgt at få svar på, hvornår serien vil blive vist på Netflix.

Det bliver ikke første gang, at den danske romanserie kommer på skærmen.

I 2013 kom den første filmudgave af "Afdeling Q" på lærredet i biograferne. Siden er der udkommet yderligere fire - senest i 2021.

Den prisvindende skuespiller Nikolaj Lie Kaas og svenskeren Fares Fares spillede makkerparret Carl Mørck og Assad i de første fire film.

I den seneste filmudgave med titlen "Marco Effekten" blev rollerne besat af skuespillerne Ulrich Thomsen og Zaki Youssef.

