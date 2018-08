Dansk designer havde niqabklædte modeller på catwalken

Vi bør ikke sanktionere kvinder alene på grund af påklædning, lyder det fra designer bag modeshow.

Det var mere end bare et almindeligt modeshow, som onsdag udspillede sig på catwalken ved modeugen i København.

Her gik modeller i den muslimske klædedragt niqab, mens andre modeller var klædt ud som politibetjente under tøjmærket MUF10's show.

Den 1. august trådte tildækningsforbuddet i kraft i Danmark, og det er blevet mødt af flere protester.

Designeren bag MUF10, Reza Etamadi, fortæller i en skriftlig kommentar, at han føler en pligt til at støtte kvinders ytringsfrihed.

- I Iran, hvor jeg er født, kæmper kvinderne for frit at kunne vælge, hvad de ønsker at iklæde sig, lyder det.

- Vi bør ikke sanktionere en kvinde, der hverken truer eller påfører andre skade, alene på grund af hendes påklædning.

Han skriver dog også, at han ikke har en ensporet holdning til forbuddet:

- Jeg har ingen ensporet holdning til maskeringsforbuddet generelt. Jeg er ikke politisk aktiv, og jeg har aldrig været medlem af et politisk parti.

En 29-årig kvinde fik lørdag den første bøde efter forbuddet, da hun bar niqab i Hørsholm Midtpunkt.

Første overtrædelse straffes som udgangspunkt med en bøde på 1000 kroner. Beløbet stiger til op til 10.000 kroner ved fjerde overtrædelse.

/ritzau/