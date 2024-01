Dansk dokumentarfilm får verdenspremiere til Berlinalen

Når den røde løber rulles ud til den anerkendte filmfestival Berlinalen i februar, bliver det med dansk deltagelse.

Birgitte Stærmoses nye dokumentarfilm, "Afterwar", er udtaget til den prestigefyldte festival, hvor den tilmed får verdenspremiere.

"Afterwar" følger op på Birgitte Stærmoses film "Ønskebarn", som i 2010 vandt en pris ved Berlinalen.

I "Afterwar" genbesøger Birgitte Stærmose de børn, som hun fulgte efter krigen i Kosovo, og som dengang solgte cigaretter og jordnødder på gader og barer for at overleve. De er i dag blevet voksne, som skal forsøge at leve efter at have overlevet.

- I "Afterwar" vil jeg gerne konfrontere publikum med krigens menneskelige konsekvenser, siger hun i en pressemeddelelse.

- Når vi møder mennesker, der lider mere end os, bruger vi ofte medlidenhed til at håndtere vores eget ubehag. Hvis vi har ondt af et andet menneske, synes vi, at vi har gjort vores del. Jeg har lavet en film, der ikke tillader publikum så let en udvej, men i stedet skaber et ubekvemt rum for og i tilskueren.

Filmen er baseret på erfaringerne fra fire af børnene, som nu er voksne, fra den tidligere dokumentar og veksler mellem rå realisme, iscenesættelse og en eksistentiel refleksion, forklarer Birgitte Stærmose videre i pressemeddelelsen.

- Jeg har instrueret de medvirkende på samme måde, som jeg ville instruere professionelle skuespillere - en proces, hvor man sammen søger hen mod at afdække karakterens følelser og indre liv, siger hun.

- De medvirkende fortæller deres fælles historie gennem monologer fremført direkte til kameraet, såvel som iscenesættelser.

"Afterwar" får verdenspremiere på dette års filmfestival i Berlin, som skydes i gang 15. februar og varer frem til 25. februar.

Filmen vil kunne ses herhjemme under CPH: DOX i deres PARA:fiktions-program. Senere skal den også ud i biograferne, lyder det.

