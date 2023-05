Dansk Eurovision-håb aflyser interview inden skæbnesang

Torsdag afgør seere verden over, om de vil have den danske Eurovision-deltager, Reiley, i finalen.

Her går den færøskfødte TikTok-stjerne på scenen i semifinalen for at kvalificere sig til kulminationen på det internationale melodigrandprix.

Det kræver fysisk og mental forberedelse. Med den begrundelse har Reiley besluttet at aflyse og skubbe en række interview for at spare på stemmen og energien.

- Der er meget presse - og pres. Og fans. De er så passionerede, siger Reiley.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg prøver at sikre mig, at jeg passer på stemmen og på energien de sidste par dage inden showet.

Eurovision-håbet forsikrer, at han er toptunet til at synge Danmark ind i finalen.

- Stemmen har det godt, og jeg har det godt. Jeg er meget klar. Vi prøver bare at bevare energien til på torsdag, lyder det fra Reiley.

Der er meget på spil i årets Eurovision, for Danmark har ikke stået i en finale siden 2019.

Hos DR designer man Reileys dage ud fra, hvad sangeren har brug for, så han kan stå knivskarpt på scenen torsdag aften i Liverpool Arena foran publikum og de hundrede millioner af tv-seere, der kigger med verden over.

- Reiley har fyret den maks af i perioden op til Eurovision og har lavet utroligt meget presse og absurd mange interviews. Nu prøver vi at give ham ro, så der er fuldt fokus til showet, siger DR's grandprixchef, Erik Struve Hansen, og understreger:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er selvfølgelig superærgerligt, at han har måttet aflyse og skubbe nogle interview. Det er ikke krukkeri. Det er simpelthen bare noget, der kan begynde at sætte sig på stemmen, hvis han skal sidde og snakke hele tiden. Man er også meget på, når man bliver interviewet, og bruger krudt på det.

37 lande stiller op i årets Eurovision. Men der er kun plads til 26 nationer i den endelige finale. Derfor skæres feltet ned i to semifinaler, som afvikles tirsdag og torsdag.

Den grande finale finder sted lørdag aften.

Årets Eurovision afholdes i den britiske storby på vegne af krigshærgede Ukraine, som vandt sidste års grandprix.

Både semifinaler og finalen sendes på DR1.

/ritzau/