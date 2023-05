Dansk Eurovision-håb: Mit budskab er kærlighed

Traditionen tro var den turkise løber rullet ud til åbningen af årets Eurovision.

Den spankulerede alle 37 deltagende nationer ned ad for at skyde det internationale melodigrandprix i gang søndag.

På den ene side af løberen stod verdenspressen, mens fans stod på den anden side og heppede på deres favoritter.

Iblandt folkemængden blafrede Dannebrog og et færøsk flag til ære for Danmarks Eurovision-håb, den færøske TikTok-stjerne Reiley.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er meget crazy. Det minder ikke om noget, jeg nogensinde har prøvet før, lyder det fra Reiley, som veksler mellem dansk og engelsk.

- Jeg prøver ligesom bare at tage det ind og hygge mig.

Reiley stiller op i Eurovision med kærlighedshymnen "Breaking My Heart". Det afspejlede også hans look på den turkise løber. Reiley troppede op i lyserødt sæt, glitrende top, hjerteformede balloner i den ene hånd og en hjerteformet taske og slikkepinde i den anden hånd.

- Mit budskab er kærlighed. Det er bare kærlighed. Og at være forenet af musik, lyder det fra Reiley.

Efter at "Breaking My Heart" vandt danskernes hjerter til årets melodigrandprix i februar, skal nummeret nu forsøge at overbevise europæerne.

I et øjebliksbillede bliver Reiley dog for nu ikke øjnet mange chancer. Ifølge nogle oddssættere er det end ikke sikkert, at han når finalen, for den er der kun plads til 26 nationer i.

Finalen har Danmark ikke stået i siden 2019.

- Det er meget svært at forudsige noget som helst, så vi får at se, siger Reiley og tilføjer:

- I dag handler det bare om at nyde momentet og have det sjovt, for i næste uge bliver det crazy. Men jeg har gode forventninger, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

De 37 sange skæres ned til 26 efter to semifinaler. Reiley skal synge for en plads i finalen torsdag. Den første semifinale afvikles tirsdag.

Det er den britiske storby Liverpool, der afholder det internationale melodigrandprix på vegne af krigshærgede Ukraine, som vandt sidste års Eurovision.

Der gik et brøl igennem pladsen foran kunstgalleriet Walker Art Gallery, som dannede rammen om åbningsceremonien, da det ukrainske bidrag, duoen Tvorchi, blev præsenteret.

Men eventets absolut mest ombejlede artist var den svenske superstjerne Loreen.

Sangerinden brugte timer på at gå ned ad løberen, for der skulle gives stribevis af interviews og hilses på de mange fremmødte fans.

Loreen vandt Eurovision i 2012 og forsøger nu endnu en gang at hive sejren hinsidan. Det er hun også med længder favoritten til at gøre ifølge bookmakerne.

Både semifinaler og finalen sendes på DR1.

/ritzau/