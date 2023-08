Dansk film på prestigefyldt festival: Det fås ikke større

Nikolaj Arcels nye film "Bastarden" har allerede fået en del bevågenhed, før den overhovedet har haft premiere i Danmark. Filmen er nemlig blevet udtaget til en række filmfestivaler.

Onsdag begynder filmfestivalen i Venedig, hvor filmen får verdenspremiere og er blevet udtaget til hovedkonkurrencen.

- Det fås ikke større. Det er helt oppe i superligaen.

Sådan lyder det fra Jacob Neiiendam, der er international chef ved Det Danske Filminstitut.

- Hvis man har en film, der er god nok til Venedig, så er det overvejende sandsynligt, at de andre festivaler vil have samme oplevelse, siger han.

Der findes to store filmfestivaler i Europa ifølge den internationale chef. Den ene i Cannes og den anden i Venedig.

Historisk set har danske spillefilm ikke fyldt specielt meget på festivalen i Venedig. Det er første gang i 33 år, at en dansk spillefilm er blevet udtaget til hovedkonkurrencen.

Jacob Neiiendam påpeger, at festivalen har været domineret af store navne og amerikanske film fra streamingtjenesterne, hvorfor der ikke har været lige så meget plads i programmet til andre.

- Men her har vi en film med en skuespiller, som har den internationale opmærksomhed, som kan matche, når Adam Driver og de andre store navne skal ud og gå på den røde løber.

- Det er en fremragende historisk film, altså det er jo det ypperste håndværk, og så er det Mads Mikkelsen, siger Jacob Neiiendam.

Det er Mads Mikkelsen, der spiller hovedrollen i den nye film, som er inspireret af virkelige hændelser, om soldaten Ludvig Kahlen, der i 1755 ankommer til den golde jyske hede med mål om at opdyrke jorden og opnå rigdom og ære.

I øvrige bærende roller kan man opleve blandt andre Amanda Collin, Simon Bennebjerg og Melina Hagberg.

Filmens nominering kommer også til at have et aftryk på den resterende danske filmbranche, siger Jacob Neiiendam.

- Det er med til at vedligeholde det gode brand, vi har.

"Bastarden" er også udtaget til filmfestivalerne i Toronto og San Sebastián. Men der kommer mere endnu.

Jacob Neiiendam siger, at Det Danske Filminstitut kommer til at annoncere flere festivaler med "Bastarden". Mere om den sag kan han dog ikke sige endnu.

- Det allerede flotte liv, den har nu, kommer til at fortsætte et pænt stykke tid.

Filmfestivalen i Venedig strækker sig fra den 30. august til den 9. september, og filmen "Bastarden" får dansk biografpremiere den 5. oktober 2023.

/ritzau/