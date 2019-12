Skuespillerinden Anna Karina er død i Frankrig

Anna Karina var særligt kendt for sine roller i Jean-Luc Godards film fra 1960'erne.

Den danskfødte skuespillerinde Anna Karina er død. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Hun blev 79 år.

- Anna døde i går på et hospital i Paris som følge af cancer, siger hendes agent Laurent Balandras til AFP.

Ifølge agenten døde Anna Karina, mens hendes fjerde mand, Dennis Berry, var ved hendes side.

Den danskfødte skuespillerinde med det borgerlige navn Hanne Karen Blarke Bayer levede hele sit voksne liv i Frankrig.

Hun blev særligt kendt for sin medvirken i Jean-Luc Godards film fra 1960'erne. I samme periode var de to også gift.

Allerede som teenager blaffede Anna Karina til Paris, hvor hun ville forsøge at blive skuespiller.

Hun begyndte dog i stedet en modelkarriere, indtil hun blev opdaget af Jean-Luc Godard på den berømte gade Champs-Élysées i Paris.

Samarbejdet med den fransk-schweiziske filminstruktør førte til, at Anna Karina allerede som 21-årig vandt en pris for "bedste skuespillerinde" ved Berlin filmfestival for Godards film "A Woman is a Woman" fra 1961.

På det sociale medie Twitter skriver Frankrigs kulturminister, Frank Riester, efter Anna Karinas død ifølge AFP:

- I dag er fransk film blevet forældreløs. Den har mistet en af sine legender.

/ritzau/