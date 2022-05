Libre-Prisen blev stiftet af en SF-politiker og mediechef. I år går den til Frances Haugen for Facebook-læk.

Dansk frihedspris gives til Facebook-whistleblower

I år er det en amerikansk statsborger, som bliver hædret med Libre-Prisen.

Frances Haugen modtager den digitale frihedspris for sit læk af interne Facebook-dokumenter, der afslørede det, hun så som techgigantens store svigt.

Prisen, som blev stiftet i 2019, gives hvert år til personer, organisationer eller virksomheder, der har gjort en særlig indsats for at fremme frihedsrettigheder i den digitale tidsalder.

Med den følger 10.000 kroner.

- Årets Libre-Pris går til Frances Haugen for hendes modige deling af kompromitterende og central information om Meta og Facebook, med alle de personlige omkostninger der følger med, siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Hun er medlem af Folketinget for SF og formand og medstifter af prisen. Den er stiftet sammen med hendes mand, Peter Christian Bech-Nielsen. Han er journalist, stifter og chefredaktør for techmediet Radar.

- Det er kun med modige whistleblowere som Frances Haugen, at verden - i denne digitale tidsalder - bliver et bedre sted, siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Frances Haugen var tidligere produktchef i techgiganten, der i dag går under navnet Meta. Derigennem havde hun adgang til en intern rapport, som viste, at virksomheden kender til skadeligt indhold på platformen uden at gøre noget ved det.

Den lækkede hun til The Wall Street Journal i september 2021. Avisen skrev flere kritiske artikler på den baggrund.

Blandt andet om, at Meta var bekendt med den negative effekt, Facebook og Instagram kan have på unge piger og deres selvopfattelse. Særligt i forhold til deres krop.

I oktober, blev Frances Haugen inviteret til høring i Kongressen om sagen, og senere samme måned skiftede techgiganten navn fra Facebook til Meta.

Sidste år modtog EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager Libre-Prisen.

I 2020 gik den til journalist på Politiken Jakob Sorgenfri Kjær.

/ritzau/