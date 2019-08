Dansk guldalder er blevet en stor eksportvare

Udlandet har de seneste år fået øjnene op for dansk guldalderkunst, som erhverves af alt fra private samlere til nogle af verdens største museer. Nostalgien og intimiteten i malerierne harmonerer med en aktuel international fascination af Danmark, lyder en af begrundelserne

På lørdag åbner den største udstilling om guldalderkunst nogensinde på Statens Museum for Kunst, og noget kunne tyde på, at den ikke kun bliver interessant for danskere at se.

De senere år er udlandet nemlig blevet mere og mere interesseret i den danske guldalder.

Udover at auktionshusene oplever en stigende international efterspørgsel, har flere af verdens førende museer erhvervet værker fra perioden. Det fortæller Peter Nørgaard Larsen, som er seniorforsker ved Statens Museum for Kunst.

”Guldalderkunst begyndte at blive kendt i udlandet i 1970’erne, og siden er interessen vokset gradvist. I dag er der en generel konsensus om, at dansk kunst fra denne periode hører til blandt den mest interessante europæiske kunst fra 1800-tallet. I starten skulle vi opfordre museer til at vise dansk guldalderkunst, men nu kommer de selv og beder om den uopfordret,” siger han.

Blandt de kunstnere, som udlandet har erhvervet sig værker fra, er C.W. Eckersberg, som er at finde på National Gallery of Art i Washington D.C. samt Metropolitan Museum of Art i New York, som også har værker af Christen Købke, Constantin Hansen og Martinus Rørbye. Købkes værker er derudover også at finde på Louvre i Paris, National Gallery i London og J. Paul Getty Museum i Los Angeles.

Desuden åbner der næste år en udstilling om dansk 1800-talskunst i Japan, fortæller Peter Nørgaard Larsen.

”Fra japansk side er man meget optaget af de asketiske miljøer, som guldalderkunst præsenterer. Det er ikke højtråbende eller teatralsk, men præget af en form for stille storhed. Guldalderen viser miljøskildringer, som de kan nikke genkendende til.”

Et af de auktionshuse, der oplever den stigende internationale interesse, er Bruun Rasmussen Auktioner i København. Det er både private samlere og museer, der vil have fat i malerierne. Det fortæller afdelingsleder og ekspert i ældre malerier Julie Arendse Voss.

”Den danske guldalderkunst har et meget højt kunstnerisk niveau, også internationalt. Lyset, farverne og genkendeligheden kan noget helt unikt. Og selvom efterspørgslen og dermed også priserne har været støt stigende i en årrække nu, får man stadig meget for sine penge. Men man skal skynde sig – de bliver stadigt dyrere,” siger hun.

Julie Arendse Voss fremhæver også flere malerier, der er blevet solgt til langt højere hammerslag, end hvad vurderingen lød på. Et eksempel er et værk af Anton Dorph (1831-1914), ”Hjørne af Eckersbergs atelier på Charlottenborg” fra omkring 1848, der blev solgt i 2018 til en udenlandsk privat samler for 620.000 kroner, langt over vurderingen på 25.000-30.000 kroner.

Den store interesse fra udlandet mærkes også i Nordsjælland på Nivaagaards Malerisamling. Her får man et stigende antal forespørgsler om at låne museets guldalderkunst til udenlandske udstillinger, og i løbet af det seneste år er flere af museets værker blevet fremvist på museer i Sverige, Frankrig og Holland. Andrea Rygg Karberg, der er museumsdirektør på Nivaagaards Malerisamling, peger både på værkernes kvalitet og en international fascination af Danmark som årsager til interessen.

”Danmark bliver forbundet med hygge og idyl ude i verden, og malerierne fra den periode, der kan virke nostalgiske og er intime og små, rammer plet i forhold til det billede af Danmark. Der var en serie fantastiske, blændende kunstnere, der malede med en utrolig detaljerigdom. Malerierne har et nærvær og en sanselighed, der vækker en længsel efter en svunden tid,” siger Andrea Rygg Karberg.