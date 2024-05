Dansk guldpalmekandidat modtog seks minutters stående applaus

Modtagelsen af spillefilmen "Pigen med nålen" ved den prestigefyldte Cannes Film Festival har været meget rørende, fortæller filmens instruktør, svenske Magnus von Horn.

- Det var en fantastisk oplevelse. Publikum virkede til at være grebet af filmen. Da filmen sluttede var der stilhed, fordi det er en barsk film, efterfulgt af et langt stående bifald. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, siger han.

"Pigen med nålen" bygger på historien om den danske seriemorder Dagmar Overbye. Fra 1913 og syv år frem dræbte hun en række spædbørn, der var født uden for ægteskab.

I rollen som Dagmar Overbye er Trine Dyrholm, mens Vic Carmen Sonne spiller den unge fabriksarbejder Karoline, der møder Dagmar, da hun bliver arbejdsløs, forladt og gravid.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er første gang, at en af Magnus von Horns film er udtaget til festivalens hovedkonkurrence. Og det er en fantastisk følelse, fortæller han.

- Det er vigtigt for arthousefilm som denne, at få så meget opmærksomhed som muligt. Det er muligt i hovedkonkurrencen ved Cannes, som er festival for filmelskere, der bringer kunstneriske film til folket, siger han og fortsætter:

- Og så er det personligt en drøm, der går i opfyldelse.

Begrebet arthousefilm bruges om film af et kunstnerisk tilsnit, som ofte skønnes at have et mere begrænset publikum.

Ud over den varme modtagelse til "Pigen med nålens" gallapremiere torsdag aften har flere medier - både internationale og danske - givet filmen flotte anmeldelser.

Blandt andet skriver amerikanske Variety, at "Pigen med nålen" er "ekstraordinær og rystende", mens ligeledes amerikanske Deadline kalder filmen "en utvetydig og forførende triumf".

Artiklen fortsætter under annoncen

Herhjemme giver Soundvenue filmen fem stjerner, mens Politiken tildeler den fem hjerter og omtaler den som "et nyt stykke filmkunst til den danske filmhistorie".

Om det er "Pigen med nålen", der ender med at løbe med Guldpalmen, tør Magnus von Horn ikke spå om.

- For mig er det her allerede en sejr, siger han.

"Pigen med nålen" får dansk biografpremiere 5. september.

/ritzau/