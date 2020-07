Dansk lykkemuseum åbner: Det gode liv ser ens ud verden over

Tirsdag åbner et lykkemuseum i Danmark. Museet skal nuancere begrebet lykke, som Danmark ofte forbindes med.

Danmark vil nok dukke op i hovedet på mange, når ordet lykke nævnes.

Landet indtager andenpladsen på FN's "World Happiness Report" for andet år i træk, og tre gange tidligere, i 2012, 2013 og 2016, er Danmark kåret til det lykkeligste land.

Og nu åbner der også et museum for lykke i København.

Lykkemuseet, som det hedder, åbner tirsdag og kurator Meik Wiking, som også er leder af Institut for Lykkeforskning, mener, at et sådant museum hører hjemme i Danmark.

- Vi danskere hører tit, at vi er blandt verdens lykkeligste folk, og der vil vi gerne gå ind og nuancere og formidle, hvad det egentlig handler om.

- Er vi de mest lykkelige, eller er vi verdens mindst ulykkelige? Hvad skyldes det, og hvordan måler man det? Det vil vi gerne have et rum for, hvor folk kan blive klogere, siger Meik Wiking.

Han håber, at lykkemuseet kan gøre gæster fra hele verden klogere på forestillingen om det gode liv.

For om du bor i Sydamerika, Europa eller Asien, så er forestillingen om lykke stort set ens, fortæller Meik Wiking.

- Jeg synes, vi er ret ens. Hvis du siger til folk, at lykken eller et godt liv er, at du og din familie er sund og rask, du har gode relationer, kærlighed i dit liv og økonomi til, du ikke har bekymringer, så er folk ret enige om, at det er en ret fin pakke, siger han.

Museet på 240 kvadratmeter består blandt andet af interaktive aktiviteter med forsøg, tankeeksperimenter og et indblik i lykkens historie.

Blandt andet kan man se videoer af reklamer fra 1950'erne og 1960'erne, hvor virksomheder har forsøgt at definere begrebet lykke. Eksempelvis en reklame for korsetter, som spørger: ”Hvor glad kan en tyk pige være?”

Institut for Lykkeforskning blev skabt i 2013, og siden har instituttet ifølge Meik Wiking oplevet en stor interesse fra folk.

- Vi har haft den her store interesse for vores arbejde, men vi har ikke haft et sted, hvor vi kunne folde lykken ud. Vi sidder otte mennesker på et kontor foran vores computer, men folk hører ordene Institut for Lykkeforskning, og så tænker de, vi sidder med hundehvalpe og softice dagen lang.

- Derfor har vi skabt et sted, hvor vi kan sende folk hen, hvis de vil være klogere på lykke, siger han.

Museet, der åbner tirsdag klokken 11.00, ligger i Admiralgade i København og er fuldt finansieret af Institut for Lykkeforskning, som støttes af fonde.

Entreprisen bliver 47,50 kroner for voksne og 32,50 kroner for unge under 18 år.

Grundet coronavirus åbner museet i øjeblikket kun dørene for 25 personer ad gangen.

- Vi håber, at folk er derinde en times tid og kommer ud lidt klogere på, hvordan de kan skabe større trivsel for sig selv, og samtidig gøre verden til et lidt bedre sted, siger Meik Wiking.

/ritzau/