Biologer har en tendens til at se landbruget som naturens store fjende. Det er et problem, mener de, at danskerne stadig er ”bønder i hovedet”. Og kulturpersonligheder har i over 100 år forsøgt at forsvare naturens uberørte sjæl mod landbrugets ødelæggende effektivitet. Imidlertid hører det med til kulturhistorien, at vores bondefortid også rummer en forbundethed med naturen