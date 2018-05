Dansk opfinder af pH-skala hædres verden over af Google

Kemikeren Søren Peter Lauritz Sørensen, som fastlagde en måling af væskers surhedsgrad, hyldes på Google.

Google har midlertidigt ændret logo på søgemaskinens forside til ære for den danske opfinder af pH-skalaen, Søren Peter Lauritz Sørensen, der levede fra 1868 til 1939.

Når man går ind på søgemaskinen, er der midt i firmaets logo indsat en cirkel, der er inddelt i 14 felter.

Felterne varierer i farver fra rød over i gul til grøn og blå, hvilket er de farver som man finder, når man skal måle en væskes pH-værdi, altså surhedsgrad.

Det giver god mening at hædre Søren Peter Lauritz Sørensen, mener Erland Andersen, der er er formand for lokalafdelingen København/Sjælland i Danmarks Fysik- og Kemilærerforening.

- Han er en af de helt store inden for kemi, netop fordi syrebase er så centralt i vores liv.

- Hvis jeg skal fortælle om pH-skalaens vigtighed, kan jeg fortsætte fra nu og i uendelighed. Den bruges hver dag og er utrolig vigtig, siger han.

PH-værdien blev fastlagt i 1909 og bruges til at angive surhedsgraden af en opløsning. Skalaen går fra 0 til 14, og jo lavere pH-værdien er, jo mere sur er opløsningen. Hvis tallet derimod er højt, er væsken basisk.

Det måles med indikatorpapir, som skifter farve, alt efter væskens surhedsgrad.

Rent vand er neutralt med en pH-værdi på syv, cola har en pH-værdi på 2,5, og håndsæbe er omkring 9,5.

Cirklen i Googles logo er interaktiv, og hvis man trykker på den, åbnes et lille spil, hvor man kan gætte på, om tomater, spejlæg og broccoli er sure eller basiske.

Ifølge Erland Andersen er det især afgørende inden for kemisk industri, at man kan måle surhedsgrad. Hvis man læser varedeklarationer på fødevarer, kan man også ofte læse, at de indeholder surhedsregulerende midler.

- Det er fuldstændig centralt for vores liv. Inden i dig, i mig og i alle dyr og mennesker indgår syre og baser hele tiden reaktioner. Vores maver indeholder eksempelvis en saltsyreopløsning, som er med til at slå baktusser ihjel, siger han.

- Jordbunden skal have en bestemt surhedsgrad til bestemte planter. Det at trække vejret er også en syrebase-reaktion, siger Erland Andersen.

Søren Peter Lauritz Sørensen studerede kemi ved Københavns Universitet, og han blev 13 gange indstillet til en Nobelpris, otte gange i kemi og fem gange i fysiologi eller medicin.

Men han fik den aldrig.

Google ændrer ofte for cirka en dags tid sit logo for at hædre en person eller en begivenhed. Det kaldes Google Doodle, og første gang var i 1998 til ære for Burning Man Festival i USA.

Der står ikke angivet, hvorfor den danske kemiker hædres lige netop denne dato.

